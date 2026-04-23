25 aprile, Vallebona celebra l'81° anniversario della Liberazione

Vallebona celebra l’81° anniversario della Liberazione. La commemorazione si terrà sabato 25 aprile alle 10 presso il Monumento alla Resistenza, luogo simbolo della memoria collettiva e dei valori fondanti della Repubblica.

Alla cerimonia prenderanno parte l’Amministrazione comunale, un rappresentante dell’ANPI e la Banda Comunale di Vallebona, che accompagnerà il momento istituzionale.

"Il 25 aprile rappresenta una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese: un’occasione per ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la democrazia e la pace e per rinnovare l’impegno a difesa di questi valori" - dice il sindaco Alessandro Lantero a nome dell’Amministrazione comunale invitando la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in segno di rispetto, memoria e condivisione.