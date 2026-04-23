ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 23 aprile 2026, 14:00

25 aprile, Vallebona celebra l'81° anniversario della Liberazione

"Occasione per ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la democrazia e la pace e per rinnovare l’impegno a difesa di questi valori", dice il sindaco Lantero

25 aprile, Vallebona celebra l'81° anniversario della Liberazione

Vallebona celebra l’81° anniversario della Liberazione. La commemorazione si terrà sabato 25 aprile alle 10 presso il Monumento alla Resistenza, luogo simbolo della memoria collettiva e dei valori fondanti della Repubblica.

Alla cerimonia prenderanno parte l’Amministrazione comunale, un rappresentante dell’ANPI e la Banda Comunale di Vallebona, che accompagnerà il momento istituzionale.

"Il 25 aprile rappresenta una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese: un’occasione per ricordare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, la democrazia e la pace e per rinnovare l’impegno a difesa di questi valori" - dice il sindaco Alessandro Lantero a nome dell’Amministrazione comunale invitando la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni in segno di rispetto, memoria e condivisione.

News collegate:
 81° anniversario della Liberazione, Bordighera celebra il 25 aprile (Foto) - 23-04-26 12:12
 Santa messa, corteo e deposizioni di corone d'alloro: Vallecrosia al Mare celebra il 25 aprile (Foto) - 23-04-26 11:05
 25 aprile, Ventimiglia celebra l'81° anniversario della Liberazione (Foto) - 23-04-26 10:31
 Vallecrosia Alta celebra il 25 Aprile con la Pastasciutta Antifascista in Piazza del Popolo - 23-04-26 09:35
 'Garibaldi Street', mostra d'arte nel centro storico di Ventimiglia (Foto) - 23-04-26 07:39
 Tre giornate di appuntamenti, a Rocchetta Nervina va in scena il "Festivalle Resistente" (Foto) - 22-04-26 18:53
 25 aprile, Dolceacqua celebra l'81° anniversario della Liberazione (Foto) - 22-04-26 08:21

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium