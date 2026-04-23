81° anniversario della Liberazione, Bordighera celebra il 25 aprile (Foto)

Deposizione di fiori e corone d'alloro, benedizioni, alzabandiera, corteo, saluti delle autorità, orazione, interventi e concerto. Bordighera, il 25 aprile, celebrerà l'81° anniversario della Liberazione.

Al mattino alle 10.30, a Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, sono previste la deposizione di fiori alla lapide dei caduti e la benedizione in suffragio dei caduti mentre alle 10.45 la deposizione alla lapide in ricordo dei caduti nelle missioni di pace, nell'anfiteatro del tennis.

A Sasso, frazione di Bordighera, alle 11 vi saranno la deposizione dei fiori al monumento ai caduti e la benedizione in suffragio dei caduti mentre alle 11.30 la deposizione dei fiori al campo militare nel cimitero di Arziglia.

Nel pomeriggio, invece, alle 16.30 nel porto vi saranno l'alzabandiera organizzato dall'associazione nazionale marinai d'Italia e la deposizione della corona al monumento ai caduti del mare mentre alle 17 da Palazzo del Parco partirà il corteo lungo le vie cittadine. Vi sarà poi la deposizione di fiori e corone di alloro alla pietra di inciampo in memoria del cittadino deportato Ettore Renacci in via Nazario Sauro, al monumento ai caduti in piazza Garibaldi, alla lapide dei caduti civili del municipio e al cippo dei partigiani.

Alle 17.45 al cippo dei partigiani vi saranno, invece, la benedizione, i saluti delle autorità e l'orazione ufficiale a cura dell'associazione nazionale partigiani d'Italia e della federazione italiana volontari della Libertà. A seguire l'intervento degli studenti.

Alle 21, infine, al teatro comunale Giancarlo Golzi andrà in scena il concerto della banda musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera. "La cittadinanza è cordialmente invitata a esporre la bandiera nazionale e a prendere parte alla manifestazione" - dicono dal Comune.