'Garibaldi Street', mostra d'arte nel centro storico di Ventimiglia (Foto)

Un evento proposto da Confesercenti e Arte con il patrocinio del Comune. "Con il patrocinio del comune di Ventimiglia, che ringraziamo sinceramente per la costante vicinanza e il sostegno, è organizzata dalla Confesercenti in stretta collaborazione al gruppo ART.e." - dicono gli organizzatori - "Per una settimana, ci saranno opere di oltre venti artisti provenienti da diverse parti d’Italia, emergenti e non, ma tutti con un percorso reale, portato avanti come stile di vita. Si troveranno realtà diverse: pittura, grafica, fotografia, street art, stili lontani tra loro ma con la stessa urgenza di esprimersi. Nessun filtro. Nessuna regola precisa. Solo arte vera. La direzione artistica è stata affidata a Pixel, artista locale di street art, che ha saputo creare un dialogo armonico tra stili differenti, trasformando l’esposizione in un’esperienza viva, autentica e accessibile".

"Garibaldi Street vuole essere un punto di incontro, uno spazio aperto, dove chi crea e chi guarda si trovano allo stesso livello" - dichiara Pixel - "Un modo per far conoscere l’arte a tutti, dai più grandi ai più giovani, perché nel 2026 l’arte deve essere accessibile, viva e reale".