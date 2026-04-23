'Garibaldi Street', mostra d'arte nel centro storico di Ventimiglia (Foto)

Mostra d'arte nel centro storico di Ventimiglia. Dal 25 aprile al 3 maggio nel centro culturale San Francesco, in via Garibaldi 37 A, tutti i giorni dalle 14 alle 20 si potrà, infatti, ammirare 'Garibaldi Street'.
Oltre venti artisti esporranno le loro opere di pittura, grafica, fotografia e street art. "L’arte ritorna a essere la protagonista di un grande evento con una mostra d’arte in memoria del principale asse viario medievale del borgo storico: l'antica 'Carriera Recta' (via Dritta)" - fanno sapere gli organizzatori - "Rinominata nel XIX secolo, dopo l’Unità d’Italia, conserva ancora palazzi con una stratificazione storica che va dal Medioevo all’Ottocento. Da questa volontà nasce 'Garibaldi Street', una mostra d’arte tra le mura del Centro Culturale S. Francesco, dove la creatività contemporanea si unisce alla forza della condivisione artistica".
Un evento proposto da Confesercenti e Arte con il patrocinio del Comune. "Con il patrocinio del comune di Ventimiglia, che ringraziamo sinceramente per la costante vicinanza e il sostegno, è organizzata dalla Confesercenti in stretta collaborazione al gruppo ART.e." - dicono gli organizzatori - "Per una settimana, ci saranno opere di oltre venti artisti provenienti da diverse parti d’Italia, emergenti e non, ma tutti con un percorso reale, portato avanti come stile di vita. Si troveranno realtà diverse: pittura, grafica, fotografia, street art, stili lontani tra loro ma con la stessa urgenza di esprimersi. Nessun filtro. Nessuna regola precisa. Solo arte vera. La direzione artistica è stata affidata a Pixel, artista locale di street art, che ha saputo creare un dialogo armonico tra stili differenti, trasformando l’esposizione in un’esperienza viva, autentica e accessibile".
"Garibaldi Street vuole essere un punto di incontro, uno spazio aperto, dove chi crea e chi guarda si trovano allo stesso livello" - dichiara Pixel - "Un modo per far conoscere l’arte a tutti, dai più grandi ai più giovani, perché nel 2026 l’arte deve essere accessibile, viva e reale".