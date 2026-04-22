L’Accademia della Pigna di Sanremo in mostra a Chez Pataphysique

Sarà inaugurata sabato 25 aprile la mostra “L’Accademia della Pigna di Sanremo e i suoi Universi Supplementari”, a cura di Freddy Colt e Robert Blinov, ospitata presso la Residenza d’Arte “Chez Pataphysique” in Val della Torre, in collaborazione con Fondazione Pata.

L’iniziativa sarà accompagnata da un nuovo appuntamento della Cattedra di ‘Patafisica, con una lectio in forma di talk show condotta da Domenico Graglia e Marco Maiocchi. L’incontro vedrà protagonisti gli stessi Colt e Blinov, che racconteranno la storia dell’Accademia della Pigna e delle realtà culturali legate a Piazza Capitolo, nel cuore del centro storico di Sanremo.

Tra gli ospiti anche Michele Listello, che proporrà un intervento dedicato al logo della Fondazione Pata, interpretato secondo i principi della ‘patafisica, la “scienza delle scienze” che si pone oltre la metafisica.

L’appuntamento è fissato dalle 16:00 alle 17:59 con partecipazione gratuita, ma su prenotazione per via dei posti limitati. Dalle 18:00 spazio al vernissage della mostra, con un momento conviviale aperto al pubblico e la performance poetica di Giovanni Schiavone, vincitore della prima edizione del Grand Prix della Fondazione, che presenterà il suo “Reading di Samotracia”.

Durante la serata saranno inoltre distribuite alcune copie numerate della rivista “HA HA (A2)”, pubblicazione ufficiale della Fondazione Pata, disponibile gratuitamente fino ad esaurimento.

L’evento si inserisce nel programma del secondo anno della Cattedra di ‘Patafisica dell’Accademia della Pigna, che proseguirà nei prossimi mesi con incontri, laboratori e performance tra Sanremo e altre città italiane, fino al simposio conclusivo previsto a fine giugno.