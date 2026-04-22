Ventimiglia, “Giudizi Appesi” è il nuovo spettacolo del Liceo Aprosio al Teatro Comunale

L’assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Ventimiglia e il liceo Aprosio si stringono la mano per puntare i riflettori sul tema dei pregiudizi.

Da questa sinergia, sostenuta dall’assessore Milena Raco, nasce "Umanamente": il nuovo progetto dell’indirizzo Scienze umane, che approda al Teatro comunale di Ventimiglia. Appuntamento giovedì 23 aprile alle ore 21.

Lo spettacolo, dal titolo “Giudizi Appesi”, è un viaggio che parte dalla definizione scientifica di pregiudizio e passa attraverso la rivisitazione di opere letterarie , filosofiche, musicali e cinematografiche. I ragazzi interpreteranno brani tratti da “Rosso Malpelo”, “Orgoglio e Pregiudizio”, L’”Emilio” e con canzoni e danza denunciano i disagi giovanili del nostro tempo di fronte al tema del giudizio e dell’accettazione.

Il lavoro di scrittura e rielaborazione dei testi è stata curata direttamente dagli studenti, guidati dalle docenti Daniela Berlingò e Francesca Parodi.

Dal momento che la tematica affrontata dai liceali dell’Aprosio è affine alle politiche sociali e punta l’attenzione sulle discriminazioni di genere, l’assessore Milena Raco ha voluto valorizzare l'impegno degli studenti, per sensibilizzare il pubblico e per promuovere una cultura del rispetto, dell'inclusione e dell'uguaglianza, fondamentale per isolare atti discriminatori e favorire una società più equa.