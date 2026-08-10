Riva Ligure nomina la commissione per l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità: si avvicina l'affidamento del servizio

Prosegue l'iter amministrativo che porterà all'affidamento del servizio di assistenza scolastica individualizzata agli alunni minori con disabilità residenti nei Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio. La Giunta comunale di Riva Ligure, ente capofila del servizio associato, ha infatti approvato la delibera con cui viene nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare l'offerta presentata nell'ambito della gara pubblica.

Si tratta di un passaggio tecnico ma fondamentale, che avvicina l'affidamento di un servizio destinato a garantire il supporto educativo e l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità durante i prossimi due anni scolastici, 2026/2027 e 2027/2028. Una gara gestita dalla Provincia di Imperia. La procedura era stata avviata lo scorso giugno con una determinazione del Servizio di Segreteria del Comune di Riva Ligure. Contestualmente erano stati approvati il capitolato speciale, i criteri di aggiudicazione e tutta la documentazione tecnica necessaria per l'affidamento del servizio. La gara viene gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia attraverso una piattaforma telematica, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12 del 24 luglio 2026.

Presentata una sola offerta. Alla scadenza dei termini è pervenuta una sola domanda di partecipazione, presentata dalla cooperativa sociale L'Ancora, che sarà ora valutata dalla commissione nominata dalla Giunta comunale. Ecco chi valuterà la gara.Con la delibera la Giunta ha quindi individuato i tre componenti della commissione giudicatrice. A presiederla sarà Francesca Viglione, segretario comunale di Riva Ligure e responsabile unico del procedimento (RUP). Ne faranno parte anche Gabriella Barberis, responsabile dei Servizi Tributi del Comune di Riva Ligure, e Mariella Glorio, responsabile del servizio Lavori Pubblici e Protezione civile, entrambe in qualità di membri esperti. Per tutti i componenti è stata verificata l'assenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, come previsto dalla normativa vigente, e l'incarico sarà svolto senza alcun compenso aggiuntivo.

Il prossimo passo. La commissione avrà ora il compito di esaminare l'offerta ricevuta applicando i criteri previsti dal bando di gara. Al termine della valutazione sarà possibile procedere con l'aggiudicazione del servizio che garantirà l'assistenza scolastica individualizzata agli alunni con disabilità dei quattro Comuni coinvolti, assicurando continuità a un'attività considerata essenziale per favorire l'inclusione e il pieno diritto allo studio degli studenti più fragili.