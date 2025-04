Il sole c’era, i turisti meno: Sanremo penalizzata dal meteo sbagliato. Di Baldassare: "Serve un sistema previsioni adatto"

Un weekend di Pasqua complessivamente positivo, ma con l’amarezza di ciò che poteva essere e non è stato. A tracciare un bilancio delle festività pasquali è Andrea Di Baldassare, presidente di Confcommercio Sanremo, che pur riconoscendo il buon andamento delle attività, punta il dito contro le previsioni meteo errate che, nei giorni precedenti alle festività, hanno condizionato pesantemente le scelte dei turisti.

"È stato un weekend buono sotto certi punti di vista – afferma Di Baldassare – ma accompagnato da sorpresa e rabbia. Non è possibile che dobbiamo essere succubi di un meteo sbagliato, che non riflette la realtà del nostro territorio. Le persone si fidano molto delle previsioni, e quelle dei giorni precedenti a Pasqua e Pasquetta non ci hanno aiutato".

A farne le spese, in particolare, è stata la giornata di lunedì, la tradizionale Pasquetta, che si è rivelata climaticamente ideale, con sole e temperature primaverili, in netto contrasto con le previsioni pessimistiche annunciate da molte agenzie meteo. "Le disdette sono state tante – sottolinea il presidente – e questo ha inciso. Nonostante ciò, le attività hanno lavorato, anche se non in linea con quelli degli anni passati. È stato comunque un weekend da sufficienza, ma poteva essere molto più importante e questo è il rammarico più grande".

Secondo Di Baldassare, il problema delle previsioni meteorologiche errate non è nuovo e andrebbe affrontato con maggiore attenzione a livello locale. "È da tempo che ne parlo e in questi anni mi sono confrontato con altre figure del territorio. Sanremo e il Ponente ligure vivono in una sorta di bolla climatica protetta, spesso diversa dal resto della regione. Sarebbe opportuno iniziare a fare dei ragionamenti seri: come Confcommercio stiamo valutando l’adozione di altri parametri previsionali, più aderenti alla nostra realtà e più veritieri rispetto ad altri, e crediamo che questo tipo di informazione debba essere diffusa e pubblicizzata".

In conclusione, se da un lato le attività del centro e del lungomare hanno comunque beneficiato di un flusso di visitatori e clienti, dall’altro rimane il rammarico per un’occasione parzialmente mancata. "Il weekend con previsioni meteo più affidabili – ribadisce Di Baldassare – sarebbe potuto essere molto di più. È tempo di cambiare approccio".