Torna il 'caso' della sardenaira in televisione: Caterina Balivo 'ripara' le gaffe del 19 dicembre con l'Assessore Lombardi

E’ tornato oggi pomeriggio, nel corso della trasmissione ‘La volta buona’ condotta da Caterina Balivo, il ‘caso’ della sardenaira che era stato tirato in ballo il 19 dicembre scorso, nell’ambito della stessa trasmissione.

In collegamento con la sede della Regione l’Assessore al Turismo Luca Lombardi, sanremese Doc che ha esaltato le qualità della sardenaira, esordendo con una battuta sul diretto di Sorrisi e Canzoni Tv, chiamandolo (ricordando i fasti del 'Festival e mezzo' degli anni '90) ‘Aglio’ anziché Aldo. Poi, però, la trasmissione ha visto una vera e propria riconciliazione tra la città di Sanremo, la conduttrice e lo stesso direttore del settimanale.

Lombardi, nel corso del collegamento, ha anche confermato come il ‘caso’ abbia fatto innalzare le vendite della sardenaira, soprattutto nel corso delle vacanze natalizie, quando a Sanremo a sono arrivati migliaia di turisti. Una nuova gaffe della conduttrice, alla fine, quando ha associato la sardenaira alla birra: “No, no – ha detto Lombardi – si beve con la spuma o con un buon vino locale, comunque vi aspettiamo tutti a Sanremo per mangiare insieme un bel pezzo di sardenaira”.

Abbiamo sentito, al termine del collegamento, l'Assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha così commentato: “Tutto è nato ieri pomeriggio quando ha chiamato la Rai e mi sono fiondato a Sanremo nella tarda serata per recuperare una sardenaira fatta a regola d’arte e portarla oggi in diretta. Ho chiamato il mio amico Luca Matarese che ha due panetterie al Polo Nord e in corso Garibaldi che mi ha fatto trovare un ‘testo’ pronto. Devo dire che gli autori sono stati molto cordiali, probabilmente per aver capito di aver fatto una gaffe il 19 dicembre scorso. Alla fine l’importante è stato far uscire bene la sardeinaria e così è stato”.