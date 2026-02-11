Vallecrosia, ispettore ambientale e variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 tra i punti del prossimo consiglio comunale

Sbarcherà in consiglio comunale a Vallecrosia il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina della figura dell'ispettore ambientale. Sarà, infatti, uno dei cinque punti all'ordine del giorno della prossima seduta, in programma il 16 febbraio alle 21.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente il consiglio comunale dovrà discutere e approvare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e, appunto, il regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina della figura dell'ispettore ambientale, pensata dall'Amministrazione Perri per garantire maggior controllo sul corretto conferimento dei rifiuti.

Verranno poi illustrate due interpellanze presentate dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune. Un'interpellanza sarà incentrata sull'utilizzo del nuovo stabile biblioteca nato nei pressi dell'edificio scolastico, l'altra, invece, riguarderà le dichiarazioni giornalistiche per mezzo stampa del 23 dicembre 2025 da parte del sindaco Perri e del vicesindaco Quesada richiamanti interventi completati sul territorio comunale, i progetti avviati e in corso di realizzazione nonché le linee strategiche che guideranno l'azione amministrativa nell'anno 2026.