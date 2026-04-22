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Eventi | 22 aprile 2026, 10:53

Sanremo, alla Federazione Operaia si presenta il libro sul Convitto “Luigi Nuvoloni”

Venerdì 24 aprile incontro dedicato alla scuola della Rinascita e alla memoria della ricostruzione democratica

Un nuovo appuntamento con la storia locale e nazionale è in programma venerdì 24 aprile alle ore 17 presso la Federazione Operaia Sanremese, dove verrà presentato il libro “Il Convitto Scuola della Rinascita ‘Luigi Nuvoloni’ di Sanremo”, pubblicato da Fusta Editore e promosso dall’Istituto Storico della Resistenza di Imperia.

Attraverso fotografie e documenti d’archivio, il volume racconta un’esperienza significativa del secondo dopoguerra, testimoniando la volontà di costruire una nuova società e un nuovo modello educativo nell’Italia democratica nata dopo il fascismo, la guerra e la Resistenza.

Il libro, curato da Daniela Cassini, approfondisce la realtà del Convitto “Luigi Nuvoloni”, fondato a Sanremo nel 1946, tra i primi dieci istituiti in Italia dopo la Liberazione. Un progetto educativo innovativo, pensato come luogo di formazione civile e morale, aperto soprattutto a chi aveva vissuto le difficoltà del conflitto e del regime.

Il Convitto, ospitato a Villa Clara in via Carducci e inaugurato il 25 aprile 1946, rappresentava un modello avanzato basato su partecipazione, responsabilità e autogoverno, con una forte connessione tra scuola, lavoro e territorio. Tra i suoi fondatori figure di rilievo come Siffredi, don Armando Michieletto e altri protagonisti della vita civile cittadina.

All’incontro interverranno il presidente dell’ISRECIm Giovanni Rainisio, Dario Missaglia, i rappresentanti di Proteo Fare Sapere Marino Alberi e Milvia Ghiglione, la presidente provinciale dell’ANPI Amelia Narciso e la stessa curatrice Daniela Cassini.

Porterà i saluti istituzionali il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e scuola Fulvio Fellegara.

L’ingresso è libero per un appuntamento che rappresenta un’importante occasione per riscoprire una pagina significativa della storia educativa e sociale del territorio.

Redazione

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