Riunione oggi tra i comuni di Taggia e Sanremo: tra poco verrà rimosso il semaforo in via San Giuseppe tra Bussana e Arma (Foto)

Potrebbe finalmente approdare ad una soluzione il caso della strada sul mare, nella zona di punta ‘Costa Balenae’ di Bussana, al confine tra i Comuni di Taggia e Sanremo. Una vicenda lunga e macchinosa che è iniziata nel 2014 quando, dopo gli esposti di alcuni residenti e le conseguenti interpellanze in Consiglio Comunale, avevano portato all'installazione di un impianto semaforico diventato 'normale' nel corso degli anni.

Nel 2017 il aveva chiesto ai privati di ultimare i lavori e di restituire al Comune le somme spese per alcuni lavori e per l’installazione del semaforo che regola il traffico durante gli interventi dal lato monte. Dopo anni di lunghe attese e con la strada sempre regolata da un senso unico alternato regolato da semaforo con ovvi disagi per chi la utilizzata, questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici del comune matuziano, Massimo Donzella, e il vice Sindaco di Taggia Espedito Longobardi, si sono incontrati con i tecnici dei rispettivi comuni e, al termine sembra che la soluzione sia vicina. Con loro anche il Sindaco Mager, l'Assessore Sindoni e il Consigliere Pavone.

Negli anni scorsi la soluzione sembrava lontana ma oggi, dopo l’acquisizione delle zone private da parte di un imprenditore, potrebbe sbloccarsi. In questo momento sono presenti altri lavori e il semaforo è regolarmente accesso. Dovranno essere svolti nuovi passi e servirà la messa in sicurezza della parete ma, finalmente, dopo tanti anni la ‘luce’ sembra più vicina. La prossima settimana, infatti, sarà presentato un progetto dal nuovo acquirente dell'area. Il versante sarà messo in sicurezza e, essendoci vincoli paesaggistici e monumentale, dovrà esprimersi la soprintendenza ai beni ambientali.

"Siamo fiduciosi sui tempi - ha detto l'Assessore Donzella - anche perchè ad oggi la situazione non è facile e contiamo di poter a breve alla situazione pre esistente. Dopo la presentazione del progetto bisognerà attendere la Soprintendenza ma contiamo di iniziare i lavori tra l'inizio e la fine della prossima estate".