Imperia, l’Università di Genova lancia “Engineering the Future”: al Campus un seminario con IBM, FusionAI Labs e Imperiaware

L’Università di Genova consolida la propria vocazione all’innovazione nel ponente ligure con l’organizzazione di Engineering the Future, un seminario di alto profilo scientifico e professionale che si terrà il prossimo 22 maggio 2026 presso il Campus di Imperia e riservato agli studenti del Polo di Imperia in Computer Engineering. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure PUPOLI, ente fondamentale nel sostenere lo sviluppo accademico e tecnologico della provincia.

Il programma mette al centro il dialogo tra il mondo della formazione e le eccellenze industriali, con una particolare attenzione a Imperiaware, il polo digitale di Imperia che rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo di sistemi software robusti e l'integrazione tecnologica nel territorio. Accanto alle realtà locali, interverranno leader globali come IBM e FusionAI Labs, offrendo agli studenti del Corso di Computer Engineering presso il polo di Imperia una panoramica sulle applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale e dei sistemi complessi.

Sul fronte accademico, l’evento si configura come una vetrina d’eccellenza per l’offerta formativa magistrale italiana e internazionale. Per quanto concerne il panorama nazionale, l’Università di Genova presenterà i propri corsi di eccellenza in Computer Engineering, con particolare riferimento alla formazione in AI, in automazione industriale e in ingegneria dei sistemi. Di rilievo è anche il contributo del Politecnico di Torino (POLITO), che illustrerà i percorsi in Mechatronic Engineering e il curriculum di Computer Engineering focalizzato su automazione e sistemi cyber-fisici intelligenti. Altre università internazionali di rilievo, tra cui l’Università della Costa Azzurra (UniCA), presenteranno la propria offerta formativa nel settore ICT a livello Master.

L’incontro non si limiterà alla dimensione frontale, ma favorirà il contatto diretto attraverso il Meet the Experts Corner. In questo spazio, le aziende partner e i docenti dei vari atenei saranno a disposizione per consultazioni individuali volte a definire progetti di tesi, tirocini e contratti di studio-lavoro. La partecipazione attiva degli studenti, stimolata dalla possibilità di presentare il proprio profilo professionale ai vertici di Imperiaware e degli altri partner coinvolti, sottolinea l’obiettivo primario della Fondazione e di UNIGE: creare un ecosistema dove il talento dei giovani ingegneri possa tradursi in valore concreto per l’industria tecnologica

In merito al percorso formativo locale, si ricorda che sono attualmente aperte le pre-iscrizioni per il corso di laurea triennale in Computer Engineering presso il polo di Imperia, le cui modalità sono consultabili sul portale d'ateneo.



