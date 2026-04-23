Sanremo, in piazza Colombo la sicurezza stradale si impara giocando: studenti del Cassini “maestri” per i più piccoli (Foto e video)

Una mattinata all’insegna dell’educazione civica, del gioco e della prevenzione. Si è svolto oggi sul solettone di piazza Colombo il nuovo appuntamento con il progetto “Sicurezza stradale”, iniziativa promossa dal Comando di Polizia Locale di Sanremo insieme al Liceo Cassini e inserita nel percorso di educazione stradale rivolto agli studenti delle scuole cittadine.

Dalle 9 alle 16 il cuore della città si è trasformato in un grande spazio didattico a cielo aperto, dove bambini e ragazzi hanno potuto confrontarsi con i temi della mobilità sicura attraverso attività pratiche e momenti ludici pensati per imparare divertendosi.

Protagonisti della giornata sono stati gli studenti del Liceo Cassini, che insieme agli operatori della Polizia Locale hanno assunto per un giorno il ruolo di formatori e guide per i più piccoli. Un’esperienza che rappresenta uno degli aspetti più originali del progetto: il metodo peer-to-peer, con i ragazzi delle superiori chiamati a trasmettere conoscenze e comportamenti corretti agli alunni della scuola primaria.

Il percorso, avviato ormai da due anni, prevede un’attività triennale che accompagna gli studenti dalla terza alla quinta superiore. Dopo una prima fase di formazione, i partecipanti – oggi arrivati a circa venti – si dedicano agli incontri nelle scuole e alle iniziative pubbliche sul territorio.

Nel corso della giornata di oggi sono stati proposti giochi e attività ideati direttamente dai ragazzi del liceo sul tema della sicurezza stradale. Tra questi cruciverba educativi, percorsi nel traffico simulato, quiz dedicati alla conoscenza della città, ma anche classici intramontabili come ruba bandiera e campana, rivisitati in chiave formativa.

Al termine delle attività, ai bambini partecipanti sono state consegnate speciali “patentine” simboliche realizzate per l’occasione, a suggellare una giornata vissuta tra entusiasmo e apprendimento.

L’appuntamento di oggi è stato pensato anche come anteprima del programma che verrà sviluppato durante l’anno scolastico 2026-2027 e che coinvolgerà in particolare gli alunni delle future terze elementari, destinati a incontrare i ragazzi del Cassini direttamente nelle scuole.

L’obiettivo resta quello di costruire una cultura della sicurezza fin dall’infanzia, sensibilizzando sulle regole della strada e sull’importanza di comportamenti responsabili. Un investimento educativo che passa dal coinvolgimento diretto dei giovani e dalla collaborazione tra istituzioni scolastiche e Polizia Locale.