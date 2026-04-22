Sanremo, il progetto “Sicurezza stradale” torna in piazza Colombo: gli studenti del Cassini diventano educatori per i più piccoli

Domani (giovedì 23 aprile) sul solettone di piazza Colombo (ore 9-16) si svolgerà un nuovo appuntamento con il progetto “Sicurezza stradale” realizzato, già da due anni, dal Comando Polizia Locale con il Liceo G.D. Cassini nell’ambito dell’attività di educazione stradale nelle scuole della città.

«In tutti gli istituti scolastici superiori – spiegano dal Comando - si attivano molteplici progetti che pongono gli studenti in contatto con enti esterni, legati a svariate attività lavorative e che poi entrano a far parte del percorso curricolare del corso di studi degli studenti».

Quello avviato con il Liceo Cassini, dal titolo “Sicurezza stradale”, prevede un’attività triennale con inizio in terza superiore e conclusione in quinta: il gruppo è arrivato a venti partecipanti e si è dedicato, dopo una prima formazione, agli incontri con le classi quarte e quinte di tutte le scuole primarie della città. Gli studenti del Liceo, insieme agli operatori del Corpo di Polizia Locale, si sono trasformati in “docenti” in speciali “lezioni” di educazione alla sicurezza stradale. All’interno del progetto, viene organizzato anche un particolare momento di gioco/studio animato proprio da studenti del Liceo.

L’evento in programma è stato ideato come anteprima dell’attività che verrà svolta nell’anno scolastico 2026-27 dedicato quindi ai bambini di terza elementare, che l’anno prossimo incontreranno i ragazzi del liceo a scuola. I giovani hanno creato appositi giochi sul tema della sicurezza stradale: cruciverba, percorso nel traffico, “conosci Sanremo”, e i più tradizionali ruba bandiera e “campana” detto anche “paradiso”. Alla fine consegneranno ai bambini speciali “patentine” realizzate appositamente per l'occasione.

«Si tratta di attività – conclude il Corpo di Polizia locale - che consentiranno ai bambini di “imparare giocando” con la modalità peer-to-peer: gli studenti delle scuole superiori incontreranno gli alunni più piccoli e diventeranno le loro "guide”».



