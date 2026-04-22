Sanremo, al Salsadrena la cena solidale di Emergency tra gusto e solidarietà per un mondo senza guerra

Sedersi a tavola e fare la differenza: è questo lo spirito dell’iniziativa “100 Cene” promossa da EMERGENCY, che farà tappa anche a Sanremo con una serata all’insegna della solidarietà.

L’appuntamento è fissato per il 26 aprile alle ore 19:30 presso il Ristorante Pizzeria Salsadrena, che ospiterà una cena aperta a tutti con un obiettivo concreto: sostenere i progetti dell’organizzazione impegnata da anni a garantire cure gratuite e diritti fondamentali nelle aree più colpite da conflitti e povertà.

L’iniziativa rientra in un progetto nazionale che prevede cento cene in tutta Italia, unite da un messaggio forte e attuale: condividere un momento conviviale può diventare un gesto capace di avvicinare le persone e contribuire, simbolicamente e concretamente, alla costruzione di un mondo senza guerra.

Durante la serata, i partecipanti potranno scegliere liberamente dal menù alla carta, con la consapevolezza che il 40% del ricavato sarà devoluto a EMERGENCY per sostenere le proprie attività umanitarie.

A rendere ancora più significativa la serata sarà la presenza del dottor Enrico Bontempo, Senior Cardiologist del Salam Centre for Cardiac Surgery, testimonianza diretta dell’impegno medico e umano portato avanti dall’organizzazione in contesti complessi.