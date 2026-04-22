La Cumpagnia d’i Ventemigliusi è online: un nuovo sito per custodire e raccontare la memoria del territorio

Ventimiglia – Dopo mesi di lavoro, la Cumpagnia d’i Ventemigliusi annuncia la pubblicazione del nuovo sito ufficiale: www.cumpagniadiventemigliusi.it

Un progetto nato con un obiettivo preciso: raccogliere, valorizzare e rendere accessibile a tutti il patrimonio storico e culturale dell’associazione, punto di riferimento per la memoria e le tradizioni del territorio ventimigliese.

Il lavoro svolto ha riguardato in particolare il recupero e la riorganizzazione di oltre 600 contenuti storici, frutto di anni di raccolta e ricerca. Un patrimonio importante che oggi trova una nuova forma, più ordinata, consultabile e proiettata nel futuro.

Il sito è stato strutturato in due grandi aree:

Memoria, dedicata a storia, tradizioni, territorio e archivio;

Vita della Cumpagnia, che racconta l’associazione oggi, le attività e gli aggiornamenti.

Elemento centrale del progetto è stato anche il recupero del sito storico realizzato da Luigino Maccario, oggi nuovamente consultabile all’interno del nuovo portale. Un lavoro prezioso, che ha permesso di conservare negli anni documenti, racconti e testimonianze fondamentali per la comunità.

Il nuovo sito non sostituisce quel patrimonio, ma lo integra e lo valorizza, rappresentando una continuità tra passato e presente.

Dal punto di vista grafico e tecnico, il progetto unisce uno stile coerente con l’identità storica della Cumpagnia – elegante, sobrio e ispirato alla tradizione – a una piattaforma moderna, pensata per essere aggiornata e ampliata nel tempo.

«Non è solo un sito nuovo, ma un vero e proprio passaggio di testimone», viene sottolineato, «dove la memoria raccolta negli anni viene custodita e resa disponibile anche per le nuove generazioni».

Con questa pubblicazione, la Cumpagnia d’i Ventemigliusi compie un ulteriore passo nel suo percorso, avvicinandosi al traguardo dei 99 anni di storia, con uno sguardo rivolto al futuro.