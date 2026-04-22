Liguria protagonista a Firenze sul turismo accessibile: più spiagge inclusive e a Genova l’Assemblea Generale ENAT

La Liguria si conferma tra le regioni più attive sul fronte del turismo accessibile e inclusivo. Alla Stazione Leopolda di Firenze, durante l’evento nazionale “Italia insieme, turismo accessibile e territorio”, promosso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, la Regione ha presentato i risultati raggiunti e i nuovi progetti dedicati all’accessibilità turistica. Nel corso del panel dedicato ai servizi per un turismo realmente accessibile, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha illustrato il percorso portato avanti negli ultimi anni grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e operatori del settore.

Al centro dell’intervento, le azioni messe in campo dalla Regione: mappatura delle spiagge accessibili, strumenti informativi dedicati, investimenti infrastrutturali nei Comuni e contributi per favorire l’accesso al mare delle persone con disabilità. Una strategia che punta non solo all’inclusione, ma anche alla qualificazione dell’offerta turistica e alla destagionalizzazione dei flussi. “Sono state realizzate guide mirate per promuovere e far conoscere a cittadini e turisti l’offerta accessibile del territorio regionale grazie al protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Inail, Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Aism e Agenzia InLiguria”, ha dichiarato Lombardi.

Tra i dati più significativi spicca la Guida Mare Accessibile 2025, che ha censito 958 stabilimenti balneari lungo la costa ligure, con 278 strutture totalmente accessibili o ad accessibilità condizionata. Un risultato che segna una crescita del 25% delle spiagge accessibili alle persone con disabilità motoria. Importanti numeri anche per la Guida Alberghi Accessibili 2025: hanno aderito volontariamente 85 strutture ricettive, di cui 67 già accessibili o con accessibilità condizionata. “Quest’anno Regione Liguria procederà con la realizzazione delle rinnovate Guida Mare Accessibile e Guida Ospitalità Accessibile e avremo anche una piacevole novità: la Guida ai Luoghi Accessibili, realizzata per potenziare la fruizione delle risorse territoriali quali aree verdi, parchi urbani e ville”, ha aggiunto l’assessore.

In questo contesto si inserisce anche il progetto “Liguria Accessibile”, che attraverso il portale turistico lamialiguria.it e strumenti digitali dedicati offre informazioni aggiornate su strutture, servizi ed esperienze fruibili, rendendo più semplice l’organizzazione del viaggio. Accanto alla presenza istituzionale, la Regione è protagonista a Firenze anche con uno stand espositivo realizzato in collaborazione con AISM, partner storico in numerose iniziative legate al turismo inclusivo. Lo sguardo è già rivolto al futuro: Genova ospiterà il 18 giugno 2026 l’Assemblea Generale ENAT (European Network for Accessible Tourism), confermando il ruolo di primo piano della Liguria nel panorama europeo dell’accessibilità turistica.