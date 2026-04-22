Casa Serena ospita “Oss Academy 2”: al via a giugno il corso gratuito per nuovi operatori socio-sanitari

Questa mattina la Giunta comunale ha autorizzato l’utilizzo di alcuni locali della struttura Casa Serena per lo svolgimento del corso professionale "Oss Academy 2". Il progetto, gestito dal Centro di Formazione Professionale "G. Pastore" s.r.l. (aggiudicatario di specifici finanziamenti FSE+ della Regione Liguria), prevede un percorso di 550 ore di lezioni teorico-pratiche in presenza e ulteriori 450 ore di stage presso strutture pubbliche o accreditate. Le attività didattiche inizieranno l’8 giugno 2026 e si concluderanno il 5 giugno 2027.

​Il corso si terrà nei locali attualmente non utilizzati di Casa Serena, separati dalle aree dedicate alle attività di RSA, garantendo così che le lezioni non interferiscano con i pazienti della struttura. ​"Siamo molto soddisfatti di poter ospitare quest’iniziativa a Casa Serena – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – perché la formazione di nuovi operatori socio sanitari rappresenta una risposta concreta ad una necessità del nostro sistema sanitario e assistenziale. Inoltre, quest’iniziativa ha una duplice finalità: se da un lato offre a cittadini disoccupati o inoccupati una reale opportunità di riqualificazione professionale e di ingresso nel mercato del lavoro, dall'altro investe sulla qualità dell'assistenza futura per i soggetti più fragili”.

“È passato molto tempo dall’ultimo corso per OSS nella città di Sanremo – commenta l’Amministratore Unico del Centro Pastore – e siamo molto felici di poter rispondere ad una domanda di operatori qualificati che è diventata ormai pressante; lavoreremo a stretto contatto con una realtà rinnovata e in un ambiente didatticamente perfetto dalle grandi potenzialità di collaborazione”. La cooperativa Ma.Ris., gestore della RP RSA Casa Serena, così conclude: “Siamo molto orgogliosi per quest’iniziativa che arricchisce il grande lavoro effettuato nel corso di questi anni a Casa Serena da parte della cooperativa. Sarà davvero importante poter formare e far crescere figure sempre più determinanti per il nostro settore come le Oss".

Sul sito www.centropastore.it/oss-academy-2/ tutte le informazioni e la documentazione per presentare entro il 29 aprile 2026 la candidatura per partecipare al corso completamente gratuito.