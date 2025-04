Sanremo, paura in via Pietro Calvi: siringhe, urla e degrado. Residenti e commercianti esasperati

Cresce la preoccupazione tra i residenti e i commercianti di via Pietro Calvi, nel cuore del centro di Sanremo, in zona San Siro, dove da mesi si segnala una situazione al limite all’interno di un appartamento lasciato in evidente stato di degrado. L’immobile, privo di elettricità e acqua, avrebbe il portone forzato e danneggiato, ed è diventato un punto critico per il quartiere, al centro di numerose segnalazioni alle forze dell’ordine.

All’interno dell’alloggio, secondo quanto riferito da diversi vicini, si radunerebbe regolarmente un gruppo di persone di origine straniera, protagoniste di episodi notturni segnati da rumori molesti, urla, violenza, musica ad alto volume e comportamenti che destano forte allarme. Nei pressi dell’appartamento sarebbero stati trovati oggetti riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti, tra cui siringhe abbandonate. Una situazione che ha alimentato timori anche in merito alla possibile presenza di attività legate allo spaccio di droga.

La prima segnalazione ufficiale risale a settembre, ma negli ultimi giorni (la più recente a venerdì scorso) i residenti sono tornati a sollecitare l’intervento delle forze dell'ordine, esasperati da un clima che definiscono "pesante e insostenibile". La zona, frequentata anche da famiglie e bambini, vive ormai con crescente disagio un degrado che sembra lontano da una soluzione.

"Abbiamo paura", dicono alcuni abitanti, che denunciano episodi di aggressività tra le persone che frequentano la zona. Anche i negozianti della zona hanno manifestato le loro preoccupazioni, lamentando un impatto negativo sulla vivibilità e sull’immagine del quartiere. L’auspicio dei cittadini è che le autorità riescano a intervenire concretamente per riportare decoro e sicurezza, restituendo tranquillità a una parte della città che da mesi vive in un clima di forte tensione.