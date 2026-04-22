Bordighera, 72 coppie al torneo di Bridge in memoria di Piero Zanoni

Una giornata di sport, passione e ricordo quella andata in scena sabato 18 aprile nelle eleganti sale del Grand Hotel del Mare, dove ben 72 coppie si sono sfidate nel torneo di bridge dedicato alla memoria di Piero Zanoni.

Giunto alla sua quarta edizione, l’appuntamento è diventato ormai un momento fisso per gli appassionati, capace di unire il piacere del gioco alla volontà di rendere omaggio a una figura molto amata nel panorama bridgistico.

A conquistare la vittoria sono stati i genovesi Alessandro Carletti e Gianluca Vignaga, che si sono imposti con un ottimo 67,58%. Alle loro spalle si sono classificati i piemontesi Stefania Calvino e Maurizio Tosetti con il 63,60%.

Terzo posto per la coppia “a km zero” composta da Claudio Torchio e Giovanni Virno (62,78%), rappresentanti dell’Associazione Bridge Bordighera, che ha curato l’organizzazione dell’evento.