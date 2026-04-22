Sanremo, omaggio a Lelio Luttazzi al Casinò: swing e grandi classici con Freddy Colt & His Swing Kids

Un viaggio nella grande musica italiana e nello swing più elegante: è quanto propone “Serata d’onore per il Maestro Lelio Luttazzi”, evento organizzato dalla Fondazione Lelio Luttazzi in collaborazione con il Casinò di Sanremo.

Protagonisti della serata saranno Freddy Colt & His Swing Kids – Orchestra Stabile dello Swing – con la voce della vocalist Serena Suraci e la partecipazione, da Roma, del presentatore e showman Paolo Tagliaferri. Ospiti anche Davide Frassoni e Ludovico Cucchetti.

Lo spettacolo si presenta come un vero e proprio varietà in stile televisivo anni Cinquanta e Sessanta, in bianco e nero, dove orchestra e arrangiamenti tornano al centro della scena, rievocando l’eleganza e lo stile inconfondibile di Lelio Luttazzi.

Gli Swing Kids, attivi da oltre dieci anni e diretti dal Maestro Colt, rappresentano una delle realtà più vivaci del jazz ligure, impegnati nella riscoperta del jazz italiano delle origini e dello swing vocale. Per questa occasione proporranno un repertorio interamente dedicato a Luttazzi, con una selezione di brani strumentali firmati dal Maestro e arrangiamenti che spaziano dal dixieland al blues, dal charleston al primo bebop.

In scaletta anche le celebri canzoni portate al successo da grandi interpreti come Mina e Jula de Palma, rivisitate in chiave contemporanea.

Ad arricchire la serata sarà la partecipazione del giovane chitarrista Davide Frassoni, che si esibirà anche in duetto con Freddy Colt, e del pianista diciannovenne Ludovico Cucchetti, talento emergente proveniente dalla Scuola Civica di Jazz di Milano e finalista al Premio Lelio Luttazzi 2025.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, per una serata che si preannuncia come un omaggio raffinato e coinvolgente a uno dei protagonisti assoluti della musica e dello spettacolo italiano del Novecento.