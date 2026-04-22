Vallecrosia, la Biblioteca Civica ospita la presentazione del libro “Fischia il vento” di Donatella Alfonso

Il Comune di Vallecrosia, in collaborazione con ANPI, organizza giovedì 23 aprile, alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica di Vallecrosia al Mare, la presentazione del libro “Fischia il vento” di Donatella Alfonso.

Il volume ripercorre la vita del partigiano Felice Cascione, detto “U Megu”, e racconta la nascita della celebre canzone simbolo della Resistenza, offrendo uno spaccato significativo della storia del nostro Paese.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali e di approfondimento storico promosse dall’Amministrazione e rappresenta un’importante occasione di riflessione e condivisione, volta a valorizzare la memoria storica e i valori fondanti della nostra comunità.

«Siamo particolarmente soddisfatti di poter ospitare un’iniziativa di così alto valore culturale e storico – dichiara l’Assessore alla Cultura Rosella Muratore –. La presentazione di questo libro rappresenta un momento importante per mantenere viva la memoria e trasmettere alle nuove generazioni i valori della Resistenza e della nostra identità».