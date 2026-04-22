Sanremo, grande successo al Casinò per la seconda edizione di “Mujer Bonita”

Nella serata di sabato 18 aprile la prestigiosa e riservatissima sala privata del Casinò di Sanremo ha ospitato la seconda edizione di “Mujer Bonita”, evento esclusivo che si conferma tra gli appuntamenti più coinvolgenti del panorama dell’intrattenimento “latino”.

Nato l’8 marzo 2025 con l’obiettivo di creare un format unico e replicabile nel tempo, l’evento ha registrato anche quest’anno un grande successo di pubblico e partecipazione, consolidando le basi per una nuova edizione già in programma il prossimo anno.

Elemento centrale e anima della serata è stata la figura di Biscochito, direttore artistico dell’evento, che ha curato ogni aspetto creativo e organizzativo. Dalla selezione degli artisti alla costruzione dello spettacolo, fino alla gestione dei momenti musicali, la sua visione ha dato forma a un’esperienza immersiva capace di unire eleganza, energia e spettacolarità. In console, Biscochito ha poi infiammato la pista con un set coinvolgente e raffinato, confermandosi punto di riferimento sia artistico che performativo.

La serata ha visto alternarsi sul palco e in pista numerosi artisti di rilievo: il protagonista dello show latino Mauro Tomatis, le giovanissime ballerine Carla Gibelli e Letizia Gibelli, insieme alla Maroli Brother e alla Dance Project Company. Grande apprezzamento anche per le performance di Silvia Bragallini, del gruppo Salsabor e Mauro Solerti che hanno portato energia e spettacolo in sala.

A completare il cast artistico, DJ Luisito,DJ Enzo e Junior Biscochito, che hanno contribuito a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente fino a tarda notte.

Un ringraziamento speciale va alle numerose scuole della zona che hanno partecipato: Tony Arceri e Lisa, Riccardo Amoretti, Ldm Di Luca Di Michele, Anna Lorenzi, Daniela Ballarin, Gianni Salasero, Riva Salsera, J & D dance dello stesso Junior Biscochito.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Igea Group Srl, società che gestisce la ristorazione all’interno della casa da gioco, e lo stesso Biscochito insieme a DJ Luisito, frutto di mesi di lavoro e cura dei dettagli.

Tra spettacolo, musica e danza, “Mujer Bonita” si conferma un format vincente, capace di valorizzare talenti artistici e offrire un’esperienza esclusiva. Il successo della seconda edizione rafforza la volontà degli organizzatori di proseguire su questa strada, con l’obiettivo di rendere l’evento un appuntamento fisso di grande richiamo.