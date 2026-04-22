Sanremo, il Libra Book Club cresce e fa registrare nuovi sold out: il 29 aprile il quarto incontro in Piazza Cassini

Prosegue con entusiasmo e una partecipazione sempre più ampia il percorso di Libra Book Club, il gruppo di lettura al femminile che, incontro dopo incontro, sta diventando un vero punto di riferimento culturale per la città di Sanremo. Il prossimo appuntamento, il quarto dalla nascita del progetto, è in programma il 29 aprile alle ore 17 presso Piazza Cassini 10/11, il nuovo spazio culturale recentemente inaugurato dal Comune di Sanremo.

Un dato significativo accompagna ogni incontro: tutti gli appuntamenti finora organizzati hanno registrato il tutto esaurito, compreso quello del 29 aprile. Un risultato che conferma il forte interesse del pubblico e il bisogno di momenti di condivisione culturale accessibili, inclusivi e di qualità. Uno degli elementi distintivi del Libra Book Club è la sua capacità di unire generazioni diverse, coinvolgendo donne dai 15 ai 70 anni in un dialogo aperto e partecipato. La lettura diventa così occasione di crescita personale e collettiva, ma anche strumento per rafforzare il senso di comunità e creare legami tra persone con esperienze e percorsi differenti. Il libro scelto per questo nuovo incontro è “La sonnambula” di Bianca Pitzorno, opera candidata al Premio Strega, una selezione che conferma l’attenzione del gruppo verso titoli di rilievo nel panorama letterario contemporaneo.

Per i mesi di aprile e maggio, il progetto trova casa in uno spazio simbolico per la città: Piazza Cassini 10/11, recentemente inaugurato come nuovo polo culturale del Comune. Una scelta che testimonia una sinergia concreta tra iniziative indipendenti e istituzioni locali, impegnate a valorizzare la cultura come bene condiviso. A sostenere l’iniziativa contribuiscono anche realtà del territorio, come la Pasticceria di Angela Garibaldi, sponsor dell’evento, rafforzando il legame tra cultura e tessuto economico locale. La partecipazione al Libra Book Club è gratuita, con prenotazione obbligatoria: una formula che garantisce accessibilità senza rinunciare alla qualità dell’esperienza, come dimostrano i continui sold out.

Libra Book Club non è soltanto un gruppo di lettura: è un progetto che valorizza il territorio, crea connessioni e promuove la cultura come bene comune, contribuendo a rendere Sanremo una città sempre più attenta ai percorsi di crescita culturale condivisa. Per informazioni e prenotazioni: talea.associazionesanremo@gmail.com



