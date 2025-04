Sanremo: Di Meco e Menozzi, domani l'ufficializzazione delle nomine alla Casinò Spa e lunedì prossimo l'assemblea

Potrebbero arrivare già domani, in mattinata, le nomine ufficiali di Giuseppe Di Meco alla presidenza e di Mauro Menozzi e Sonia Balestra in qualità di componenti del Cda, per la Casinò Spa, società del Comune di Sanremo che, da alcuni mesi, è in attesa del cambio di guida.

Nelle ultime ore, infatti, Menozzi ha presentato le dimissioni da Consigliere comunale e, tenuto conto che lunedì prossimo è prevista l’assemblea al Casinò che ufficializzerà le nomine, è quasi certo che le stesse verranno promulgate domani dal Sindaco Alessandro Mager. Venerdì, infatti, è festa e il Comune sarà chiuso così come sabato e domenica e i tempi sono stretti.

Secondo i ben informati anche il Dottor Fabrizio Ferlito, primo dei non eletti nella lista ‘Anima’ di cui fa parte Menozzi, è stato a colloquio in queste ultime ore con il Sindaco e, quindi, la surroga con il suo ingresso in Consiglio comunale è imminente. Farà parte dell’assise già dalla prossima seduta, convocata per martedì prossimo.

Giancarlo Ghinamo lascerà quindi il posto di presidente a Giuseppe Di Meco mentre, rimanendo in sella al Cda Sonia Balestra, sarà Eugenio Nocita ad abbandonare il Consiglio di Amministrazione dell’azzardo matuziano, a favore di Mauro Menozzi. Nomine attese da tempo e che, nelle prossime ore saranno confermate.