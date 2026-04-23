25 aprile, Ventimiglia celebra l'81° anniversario della Liberazione (Foto)

Ventimiglia celebra l'81° anniversario della Liberazione. Il 25 aprile alle 7.30 è prevista la deposizione di corone ai monumenti ai caduti nelle frazioni.

Alle 10.30, invece, autorità civili, militari e le associazioni combattentistiche e d'arma si riuniranno per la celebrazione della santa messa nella parrocchia di Sant'Agostino mentre alle 11.15 partirà il corteo per la deposizione delle corone presso la lapide della stazione ferroviaria, all'atrio del Palazzo comunale e al monumento alla Resistenza al cippo della fontana del Putto.

Infine, alle 12, dopo la deposizione della corona al monumento ai caduti nei giardini pubblici Tommaso Reggio vi saranno l'orazione ufficiale del sindaco Flavio Di Muro, l'orazione di Bruno Dantilio, la commemorazione di Enrico Ioculano, consigliere regionale, e del comitato Anpi Ventimiglia.