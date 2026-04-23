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Attualità | 23 aprile 2026, 11:05

Santa messa, corteo e deposizioni di corone d'alloro: Vallecrosia al Mare celebra il 25 aprile (Foto)

La comunità si riunirà per l'81° anniversario della Liberazione

Santa messa, corteo e deposizioni di corone d'alloro. Vallecrosia al Mare celebra l'81° anniversario della Liberazione.

Il 25 aprile alle 9.45 la comunità, autorità civili, militari, gruppi d'arma e le associazioni si riuniranno per la celebrazione della santa messa nella chiesa di San Rocco. Alle 10.40, invece, partirà il corteo verso il monumento ai caduti presso i giardini pubblici di via San Rocco ove verrà deposta una corona d'alloro e si terranno l'onore ai caduti, l'orazione ufficiale del professor Veziano, ricercatore e studioso dell'istituto storico della resistenza, e i saluti del sindaco Fabio Perri.

In seguito, è prevista la deposizione di una corona d'alloro, alle 11.15 al monumento ai marinai d'Italia sul lungomare Marconi, alle 11.30 al monumento ai partigiani del mare, alle 11.45 al monumento degli alpini, alle 12 al cippo dei partigiani nel cimitero e alle 12.15 alla lapide dei caduti nel centro storico.

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Elisa Colli

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