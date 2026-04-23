Confcommercio Imperia, firmato al Ministero l’accordo per valorizzare il pane artigianale “Un’alleanza per il pane”

Nella giornata di ieri presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato firmato un accordo per dare rilievo al pane artigianale, denominato “Un’alleanza per il pane”.

Fra i firmatari anche Assipan Confcommercio, che sostiene l’iniziativa quale base operativa concreta per costruire una rete aperta e collaborativa tra associazioni di categoria, imprese del settore, panificatori, enti di formazione, scuole e tutte le realtà impegnate nella difesa e promozione del pane.

Presente alla firma anche Luigi Giuliani vice presidente nazionale e presidente provinciale Assipan Confcommercio della provincia di Imperia. Che sottolinea: “Finalmente si è raggiunto un accordo che ritengo essere un importante punto di partenza per il rilancio del pane artigianale. L’accordo prevede una serie di iniziative sia promozionali che formative, che andranno a coinvolgere anche il mondo delle scuole. Come da sempre sostenuto da Assipan Confcommercio, il pane prodotto fresco ogni giorno nelle nostre panetterie rappresenta un simbolo di qualità e di tradizione dei vari territori, che è giusto difendere”.