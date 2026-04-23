Confindustria Imperia accoglie Magi Trasporti: nuova realtà in crescita entra nel sistema associativo

Confindustria Imperia annuncia l’ingresso tra i propri associati di Magi Group, realtà imprenditoriale con sede a Imperia e attiva nel settore della logistica e dei trasporti attraverso la controllata Magi Trasporti. L’azienda rappresenta una realtà in forte espansione, con circa 80 dipendenti e un fatturato superiore ai 6 milioni di euro. Negli ultimi due anni, il volume d’affari è più che raddoppiato, con previsioni di ulteriore crescita pari al +20% nel prossimo periodo, a conferma di un trend estremamente positivo.

Il core business di Magi Trasporti è la logistica e lo stoccaggio, con una marcata specializzazione nella catena del freddo e un focus sul comparto alimentare. L’azienda opera infatti nel settore Horeca, offrendo servizi di conservazione a temperatura controllata per importanti realtà nazionali. Dal punto di vista infrastrutturale, Magi dispone di una piattaforma logistica di circa 1.000 metri quadrati, suddivisa in: 700 mq di celle frigorifere tra 0 e +4°C e 150 mq di celle a -20°C. Una struttura che consente una gestione completa ed efficiente delle diverse esigenze di conservazione. La rete distributiva copre quotidianamente un’area ampia, da Arenzano fino a Saint-Tropez, garantendo continuità e puntualità nel servizio. A supporto della distribuzione nazionale, sono attive anche linee serali dedicate verso Piemonte, Lombardia e Veneto, con l’obiettivo di ottimizzare tempi e flussi logistici.

La struttura aziendale si fonda su un team operativo composto da circa 60–70 autisti e una decina di addetti amministrativi, evidenziando un modello organizzativo solido e orientato alla qualità. Nei prossimi due anni è previsto un importante piano di sviluppo con l’introduzione di circa 50 nuovi mezzi. Grande attenzione è riservata anche a innovazione e sostenibilità ambientale: l’azienda ha già introdotto tre furgoni elettrici, proseguendo parallelamente il percorso di formazione e certificazione per una logistica sempre più efficiente e responsabile. In un contesto complesso, segnato dal caro carburante e dalla volatilità dei costi, Magi Trasporti dimostra come competenza e visione strategica possano rappresentare leve fondamentali per affrontare le sfide del settore.

“L’ingresso di Magi Trasporti rappresenta un valore aggiunto per il nostro sistema associativo – dichiara il Direttore di Confindustria Imperia –. Si tratta di un’impresa dinamica, in crescita, capace di coniugare qualità, innovazione e visione strategica in un settore complesso come quello della logistica”.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Confindustria Imperia – aggiunge l’Amministratore Delegato Gian Luca Magliani –. Crediamo fortemente nel fare sistema e nella collaborazione tra imprese per affrontare le sfide del mercato. Questo ingresso rappresenta per noi un passo strategico: vogliamo contribuire attivamente allo sviluppo del territorio, investendo in innovazione e sostenibilità e rafforzando la nostra struttura per creare valore duraturo per clienti, partner e comunità”.