Sanremo, la Scuderia dei Fiori dona 1.560 € all’Associazione Effetto Farfalla

Una giornata all’insegna dei motori, dell’inclusione e della generosità: l’iniziativa “DiversamenteRally”, organizzata dalla Scuderia dei Fiori di Taggia, ha trasformato la passione per il rally in un concreto gesto di supporto per il sociale. Grazie alla settima edizione dell’evento, svoltasi lo scorso 12 aprile, sono stati raccolti e donati 1.560 euro all’Associazione di Promozione Sociale Effetto Farfalla.

​L’evento ha regalato emozioni uniche fin dal mattino, quando numerosi ragazzi con disabilità hanno potuto vivere l’esperienza di salire a bordo di vere auto da corsa, affiancati da piloti professionisti. Nel pomeriggio, l’iniziativa si è aperta alla cittadinanza con il "Taxi Rally", permettendo a tutti di contribuire alla causa a fronte di un’offerta.

​“Siamo profondamente onorati che quest'anno sia stata scelta Effetto Farfalla, una realtà che da anni si occupa di prevenzione del disagio giovanile e supporto alle funzioni educative”, dichiarano i responsabili dell’Associazione. “Questi fondi saranno preziosi e verranno destinati a sostenere le nostre attività nei Centri di Aggregazione Giovanile, i progetti nelle scuole e il supporto alle famiglie, attraverso consulenze psico-educative.”

​L'Associazione Effetto Farfalla, attiva sul territorio di Sanremo dal 2012, ringrazia sentitamente la Scuderia dei Fiori, i piloti, i volontari e tutti i cittadini che, con la loro partecipazione, hanno dimostrato quanto la sinergia tra sport e solidarietà possa fare la differenza nella costruzione di una rete educativa solida e partecipe.