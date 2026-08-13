Sanremo, per ferragosto le attività acquatiche inclusive della Croce Rossa alla spiaggia Foce Levante

“Un plauso ai soccorritori acquatici della Croce Rossa Italiana per la bella iniziativa in programma per il 15 e 16 agosto alla spiaggia libera attrezzata Foce Levante. Dare la possibilità alle persone diversamente abili di partecipare a varie attività in acqua è una testimonianza di generosità e vicinanza alla comunità. Ringrazio il presidente del comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana, Ettore Guazzoni, per aver organizzato quest’iniziativa e colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i volontari e agli operatori coinvolti quotidianamente nell’impegno a tutela delle persone più fragili”.

Così interviene il vicesindaco Fulvio Fellegara a proposito dell’iniziativa promossa dal comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana alla spiaggia Foce Levante in occasione della festività del Ferragosto.

Sabato 15 e domenica 16 agosto, sia al mattino che al pomeriggio, i soccorritori acquatici della Croce Rossa Italiana organizzeranno per le persone portatrici di disabilità diverse attività, tra cui ginnastica dolce in acqua.

Ettore Guazzoni, presidente del comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana aggiunge: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale di Sanremo e, in modo particolare, al vicesindaco Fulvio Fellegara, il cui supporto costante dimostra attenzione verso le iniziative che guardano al futuro della comunità. Nel nostro operato quotidiano e nella filosofia che ci guida poniamo al centro un principio etico ben preciso: la promozione dell'aggregazione e della condivisione autentica. Crediamo fermamente in una realtà aperta e inclusiva, uno spazio di crescita collettiva in cui ogni barriera si possa azzerare”.

Si ricorda che la spiaggia libera attrezzata Foce Levante è stata affidata al comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana e offre caratteristiche particolari: è di piccole-medie dimensioni (e ciò ne facilita la sorveglianza) e, grazie alla scogliera di levante, presenta un insabbiamento tale da garantire un ingresso agevole in acqua che la rende idonea all’accoglimento di persone con disabilità.