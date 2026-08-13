Ferragosto in riva al mare, cena sotto le stelle a Bordighera (Foto)

Una serata di sapori, musica dal vivo e mare. Cena sotto le stelle in riva al mare a Ferragosto, il 15 agosto alle 20, sulla spiaggia dell'hotel Parigi a Bordighera.

Per l'occasione il menù prevede, come antipasto, carpaccio di pesce spada locale, citronette di lime e menta, come primo, tagliolini a 30 tuorli con astice e, infine, come dolce, cheesecake tropicale al mango e frutto della passione.

"I posti sono limitati" - dicono gli organizzatori - "Si consiglia la prenotazione contattando il 3440565123".