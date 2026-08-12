Miss Italia torna a Bordighera: domani la selezione ai Giardini Lowe, ancora aperte le iscrizioni

Dopo anni di assenza, Miss Italia torna a Bordighera e lo fa con una giornata interamente dedicata a bellezza, moda, spettacolo e commercio. L'appuntamento è per domani, giovedì 13 agosto, quando la città delle palme ospiterà una delle tappe del concorso nell'anno in cui si celebrano gli 80 anni dalla nascita del nome con cui la manifestazione è diventata celebre in tutta Italia. Saranno circa trenta le concorrenti attese in Riviera dei Fiori, per un programma che coinvolgerà il centro cittadino e i Giardini Lowe. Una giornata pensata anche per valorizzare le attività commerciali locali, che saranno protagoniste della passerella pomeridiana. Il percorso porterà poi le concorrenti verso le fasi successive del concorso nazionale, con le pref inali in programma a Roma dall'1 al 3 settembre.

La giornata prenderà il via con una novità dell'ultima ora dedicata alle aspiranti miss. Dalle 14 alle 15.30, infatti, sarà ancora possibile presentarsi ai Giardini Lowe per le preselezioni. A comunicarlo è direttamente l'organizzatore, che ha voluto rivolgere un invito a tutte le ragazze interessate, senza porre l'accento sui tradizionali canoni estetici. "Se hai carisma, se sei alta, bassa, curvy, a me non interessa. Io voglio vedere una donna libera dai pregiudizi, una donna autentica", spiega nel video di presentazione. Le ragazze che supereranno questa prima fase accederanno direttamente alla selezione regionale prevista in serata. Un messaggio che punta quindi soprattutto su personalità, autenticità e capacità di mettersi in gioco.

Per partecipare alle preselezioni, l'organizzazione invita le candidate a presentarsi portando con sé un abito elegante e un secondo abito più scenografico, da 'fiaba'. "Cosa ti occorre? Portati un vestito elegante e un vestito come se vivessi in una fiaba, principesco", è l'indicazione rivolta alle aspiranti concorrenti. L'invito è dunque rivolto anche a chi non aveva ancora programmato di partecipare e decidesse di cogliere l'opportunità domani pomeriggio. "C'era una volta un sogno. Miss Italia sta per arrivare da Bordighera", conclude l'organizzatore nel video, accompagnando così il lancio della giornata che riporterà il concorso nella città delle palme dopo diversi anni.

Alle 18.30 in corso Italia sarà quindi la volta di "Miss in Corso Italia", una passerella pensata per unire la selezione di Miss Italia alla promozione del commercio cittadino. Le concorrenti indosseranno gli abiti messi a disposizione dai negozi di Bordighera, trasformando una delle principali vie della città in un vero palcoscenico a cielo aperto. La sfilata sarà accompagnata da regia, musica, cambi d'abito, danza e momenti di spettacolo. L'obiettivo è coinvolgere direttamente le attività commerciali e creare un appuntamento capace di animare il centro e attirare residenti e visitatori. La moda diventerà così uno strumento per raccontare anche le realtà economiche locali, in una formula che mette insieme promozione del territorio e spettacolo.

La serata entrerà poi nel vivo ai Giardini Lowe, dove dalle 21.15 è prevista la fase regionale del concorso. Le concorrenti saranno chiamate a sfilare in abito casual, costume da bagno e abito lungo davanti a una giuria composta da dieci esperti del mondo della moda e della critica. Eleganza, presenza scenica e personalità saranno tra gli elementi presi in considerazione nel percorso di selezione. Non mancheranno inoltre momenti di intrattenimento, con esibizioni di ballerini e altri spettacoli a fare da cornice alla gara. Per Bordighera sarà quindi una serata all'insegna dello spettacolo, con il ritorno di un marchio storico del costume italiano in una delle location simbolo della città.

La tappa bordigotta arriva in un anno particolarmente significativo per Miss Italia, che celebra gli 80 anni dalla nascita del nome con cui il concorso è entrato nell'immaginario collettivo nazionale. Era infatti il 1946 quando la manifestazione assunse la denominazione destinata a diventare celebre, nello stesso anno della nascita della Repubblica Italiana e del primo voto delle donne. Un anniversario che intreccia così la storia del concorso con quella dell'Italia del secondo dopoguerra. Per Bordighera, invece, l'appuntamento rappresenta il ritorno di una manifestazione che mancava da anni e che ora punta a riportare la città all'attenzione di un circuito nazionale fatto di bellezza, moda e spettacolo.

Il cammino delle concorrenti proseguirà quindi verso le prefinali nazionali dall'1 al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma, passaggio successivo per le ragazze che riusciranno a superare le selezioni territoriali. L'ultimo atto del concorso sarà invece a San Benedetto del Tronto, dove verrà incoronata la nuova Miss Italia. Prima di arrivare alla finale, dunque, anche Bordighera entrerà nel percorso che accompagnerà le aspiranti miss verso il titolo nazionale. Domani la città sarà così protagonista di una giornata che, dalle preselezioni pomeridiane alla passerella in corso Italia fino alla serata ai Giardini Lowe, metterà insieme commercio, moda, intrattenimento e competizione. E per chi coltiva il sogno di partecipare, l'occasione per provarci è ancora aperta.