Sanremo, musica e comicità all'Ariston con Enrico Nigiotti e Marco Falaguasta

La programmazione estiva del Teatro Ariston di Sanremo prosegue nel mese di agosto con due nuovi appuntamenti dal vivo.

Martedì 18 agosto, alle ore 21:30, Enrico Nigiotti farà tappa sul palcoscenico ligure con il suo “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”, proposto da A1 Concerti. Il cantautore livornese proporrà i brani del nuovo album “Maledetti innamorati” accanto ai successi più noti del suo repertorio, per un concerto incentrato sull'intensità emotiva e sul dialogo diretto con il pubblico.

I biglietti sono in vendita a partire da 40,00 euro per la galleria fino a 63,00 euro per la platea.

Giovedì 20 agosto, sempre alle 21:30, la scena passerà alla commedia con Marco Falaguasta e il suo nuovo spettacolo “È intelligente… ma non studia!”, scritto insieme ad Alessandro Mancini. L'attore proporrà un racconto ironico e nostalgico sul mondo della scuola e sul confronto generazionale, rievocando ricordi d'infanzia, dinamiche tra genitori e figli ed episodi legati ai banchi di classe accompagnati dai brani musicali dell'epoca. Per questo appuntamento i prezzi dei biglietti variano da 20,00 a 25,00 euro per la galleria e da 30,00 a 35,00 euro per la platea.

I tagliandi per entrambi gli eventi sono acquistabili presso il botteghino del Teatro Ariston e sulle piattaforme aristonsanremo.com e ticketone.it.