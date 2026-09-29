Bordighera ospita il "Tour Claude Monet", un percorso guidato nei luoghi dipinti dal maestro dell'Impressionismo

Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta della Bordighera del 1884, la cittadina ligure che affascinò profondamente Claude Monet e segnò una tappa fondamentale nella sua evoluzione artistica.
È questo il tema del "Tour Claude Monet", in programma per domenica 4 ottobre 2026 alle ore 10:30.
L'itinerario guidato permetterà di ammirare gli scorci immortalati dal celebre pittore impressionista mettendo a confronto i paesaggi attuali con inedite fotografie d'epoca.
A guidare i partecipanti sarà Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, che approfondirà le dinamiche e l'importanza di quel magico periodo per la storia dell'arte mondiale.