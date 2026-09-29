A Bordighera Alta arrivano gli scacchi: il 3 e 4 ottobre il borgo si trasforma in una grande scacchiera

Bordighera Alta si prepara a vivere un fine settimana all'insegna di scacchi, cultura e convivialità. Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 andrà infatti in scena la prima edizione de "Il Borgo a Scacchi - Tra Re, Regine, Cavalli e Calici", manifestazione organizzata dall'Associazione Pria Presiuza, in collaborazione con A.S.D. Scacchi Sanremo e con il patrocinio del Comune di Bordighera. L'iniziativa porterà il gioco degli scacchi nel cuore del centro storico, trasformando piazze, carruggi e angoli caratteristici del borgo in luoghi dedicati alla scoperta e alla pratica di uno dei giochi di strategia più conosciuti al mondo.

Per due giornate Bordighera Alta diventerà quindi una sorta di scacchiera diffusa, con un programma pensato per coinvolgere appassionati e curiosi, ma anche chi si avvicina per la prima volta a questo gioco. Sono previste partite dimostrative, tornei, attività rivolte a bambini e principianti, oltre a momenti di incontro e aggregazione. L'obiettivo degli organizzatori è quello di creare un appuntamento capace di mettere insieme generazioni diverse, utilizzando gli scacchi non soltanto come attività ludica e sportiva, ma anche come occasione di socializzazione e di crescita culturale.

A fare da cornice alle iniziative saranno gli spazi e le atmosfere caratteristiche di Bordighera Alta, con il coinvolgimento delle realtà presenti nel borgo. Ristoranti, bar ed esercizi commerciali aderenti proporranno infatti iniziative dedicate e degustazioni, affiancando agli appuntamenti sulla scacchiera la possibilità di conoscere e assaporare alcune delle eccellenze enogastronomiche locali. Un modo per ampliare la manifestazione oltre il semplice appuntamento scacchistico e costruire un percorso capace di coinvolgere anche il tessuto commerciale e turistico del centro storico.

"Il Borgo a Scacchi" nasce con l'intento di valorizzare contemporaneamente il gioco e il territorio, proponendo una formula che unisce la dimensione culturale degli scacchi alla bellezza di uno dei luoghi più caratteristici della Riviera dei Fiori. La manifestazione punta così a offrire a residenti e visitatori un'occasione diversa per frequentare e riscoprire il borgo, attraverso un'esperienza fatta di gioco, incontri e convivialità. Una proposta che guarda a tutte le età e che vuole fare degli scacchi uno strumento di aggregazione, inserendoli direttamente nel contesto urbano e storico di Bordighera Alta.

L'appuntamento è dunque fissato per sabato 3 e domenica 4 ottobre, quando il centro storico ospiterà la prima edizione di una manifestazione che mette insieme "Re, Regine, Cavalli e Calici". Due giornate nelle quali le scacchiere saranno protagoniste accanto alle piazze e ai carruggi del borgo, con attività rivolte sia agli esperti sia a chi desidera semplicemente avvicinarsi al gioco. Una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione di Bordighera Alta, attraverso una formula che intreccia strategia, cultura, socialità e sapori del territorio.