Sanremo, confermata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Colombo per il triennio 2025-2027

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’inserimento di piazza Colombo (solettone) tra le aree destinate allo spettacolo viaggiante, con l’obiettivo di garantire la presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio durante il periodo natalizio per i prossimi tre anni. La decisione arriva al termine della positiva esperienza maturata dal 2022 al 2025, che ha visto la pista diventare uno dei punti di riferimento dell’intrattenimento invernale per residenti e turisti. L’assessore alle Attività produttive, Demanio e Fondi europei, avvocato Lucia Artusi, ha infatti espresso la volontà di riproporre l’iniziativa, considerata strategica per animare il cuore della città durante le festività.

L’inserimento ufficiale nell’elenco delle aree per lo spettacolo viaggiante consentirà ora all’amministrazione di avviare una nuova procedura a evidenza pubblica, necessaria per individuare il concessionario che gestirà l’attrazione nel triennio 2025-2027. L’incarico di predisporre la gara è stato affidato al Settore Turismo, Cultura e Commercio – Servizio Attività Produttive e Mercati, diretto dalla dott.ssa Rita Cuffini. La delibera prevede inoltre che il Comune si riservi la facoltà di sospendere, modificare o revocare l’autorizzazione in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o motivi di ordine pubblico. Resta invece rinviata a una valutazione futura la possibilità di riproporre, a partire dall’estate 2027, l’installazione dei gonfiabili in piazza Colombo.

Dal punto di vista economico, l’operazione avrà effetti positivi per le casse comunali grazie al pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP), contribuendo così ad accrescere le entrate dell’Ente. Con questo provvedimento l’amministrazione comunale ribadisce la volontà di puntare su eventi e attrazioni capaci di rendere Sanremo sempre più attrattiva, non solo come capitale della musica, ma anche come città del divertimento e della socialità nel periodo natalizio.