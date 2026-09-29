Ventimiglia ospita il convengo "Recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura romane e medievali" (Foto)

Una giornata dedicata alla salvaguardia del patrimonio archeologico. "Recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura romane e medievali" sarà il tema del convegno che verrà proposto il 17 ottobre al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia.

Il programma dell'evento prevede alle 9.30 l'accoglienza e la registrazione mentre alle 9.45 la presentazione del convegno. Per l'occasione interverrà Liria Aprosio, vice presidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. Seguiranno poi i saluti istituzionali del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e del governatore del distretto 108 Ia3 Nicoletta Nati.

Alle 10.30 inizierà il convegno che sarà moderato da Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico e referente F.I.C.M.I.C. I relatori saranno Daniela Gandolfi, direttrice dell'Istituto Internazionale Studi Liguri, che parlerà della "Scoperta, tecnica, cronologia delle mura romane e altomedievali di Ventimiglia"; Emilio Mello, primo direttore del Laboratorio Scientifico CCR; il professor Francesco Brigadeci, docente dell'università di Torino, che si soffermerà su "Conoscere e conservare: riflessioni di restauro e di educazione civica" e il professor Giampiero Lombardini, docente Urbanistica dell'università di Genova, che affronterà "Urbanistica, recupero e sostenibilità".

Alle 12 sono previsti gli interventi dei sindaci, dei tecnici e de pubblico prima delle conclusioni. Prenderanno la parola anche Franceco Butera, presidente della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs, e PDG Giuseppe Guerra, presidente onorario della Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs. A seguire, vi sarà un buffet sulla terrazza del Forte dell'Annunziata mentre alle 15 è prevista una visita guidata facoltativa alle mura di Ventimiglia. La chiusura del convegno sarà alle 16.

L'iniziativa è proposta dalla Fondazione Internazionale Città Murate Lions Clubs e dai Lions Clubs International Distretto 108 Ia3: Lions Club Ventimiglia, Lions Club Bordighera Caponero Host, Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Ufficiali d'Italia e Alpi Marittime e Leo Club Ventimiglia-Bordighera e Valli.