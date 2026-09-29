lunedì 12 ottobre
Ventimiglia, in 380 alla Corri per Fabiola 2026: sport, solidarietà e ricordo nel nome di Fabiola Brancato
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Eventi | 29 settembre 2026, 11:30

Sanremo, all'Associazione "La Città Invisibile" la mostra "Heart of Gaza" e la presentazione del libro di Roberto Vallepiano

Giovedì 1° ottobre il circolo culturale di via Pietro Agosti inaugura l'esposizione internazionale di 40 disegni realizzati dai bambini palestinesi. A seguire l'incontro letterario con l'autore di "Nicaragua Fuoco e Poesia"

L'Associazione Culturale "La Città Invisibile" ospita giovedì 1° ottobre, a partire dalle ore 17:30 nella sede di via Pietro Agosti 21, l'inaugurazione della mostra internazionale "Heart of Gaza", cui il sodalizio matuziano aderisce per la seconda volta.

L'esposizione raccoglie 40 disegni realizzati dai bambini di Deir-Al-Balah, accolti all'interno della "Tenda degli Artisti", uno spazio protetto e laboratoriale ideato dal giovane Mohammed Timraz e dall'illustratrice irlandese Féile Butler nel contesto del conflitto nella Striscia. Le opere — esposte sotto forma di stampe accompagnate da fotografia, nome, età e un breve pensiero dell'autore — testimoniano l'impatto emotivo e i traumi vissuti dall'infanzia locale. La mostra rimarrà liberamente visitabile tutti i giorni fino al 18 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 20:00.

Al termine del momento inaugurale, la serata proseguirà con la presentazione del volume "Nicaragua Fuoco e Poesia" di Roberto Vallepiano.

Il libro si presenta come un romanzo-saggio incentrato su un viaggio di esplorazione in Centroamerica, attraversando la cultura, i paesaggi naturali e le espressioni artistiche del territorio nicaraguense. L'evento vedrà l'autore dialogare con Roberto Masuello per approfondire le tematiche sociali, letterarie e storiche affrontate nel testo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium