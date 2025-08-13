Notte rovente a Ventimiglia: 29,1°C, tra le minime più alte di sempre. Le massime in lieve calo con picco a Borgomaro

Ventimiglia ha vissuto una delle notti più calde della sua storia recente: tra l’11 e il 12 agosto 2025, riporta l'Arpal, la temperatura minima non è scesa sotto i 29,1°C, valore eccezionale che rientra tra i più alti mai registrati in Liguria.

Nella provincia di Imperia, il caldo notturno ha colpito duramente: secondo quanto presente sul portale Omril, durante la stessa notte Imperia ha registrato 26,7°C, Sanremo 27,9°C, Seborga 27,2°C, Airole 23,8°C e Ceriana 23,1°C. Nelle zone interne le temperature sono calate solo oltre i 1.000 metri, scendendo anche sotto i 20 gradi: Triora 20,9°C, Verdeggia 16,4°C, Pigna 17,1°C e Montegrosso Pian Latte 18,3°C.

Il fenomeno non ha risparmiato il resto della Riviera. Ad Alassio, afferma l'Arpal, si è toccata la minima più alta mai rilevata nella regione: 32,5°C, superando il precedente primato locale di 29,1°C dell’11 agosto 2024. Anche Savona ha segnato 29°C, Andora 28,1°C e Albenga 26,3°C. E neanche li capoluogo sfugge: Genova infatti ha registrato, all'altezza della costa, 25,5 gradi di minima in zona Pegli.

Massime anche oggi in lieve calo, con Borgomaro nell’entroterra di Imperia che fa segnare il ‘picco’ massimo della provincia con 36 gradi (due in meno di lunedì scorso). E’ seguita da Rocchetta Nervina con 35,6, Dolcedo 34,9, Pieve di Teco 34,6, Airole 34,5 Ventimiglia 33,7, Pigna 33,4, Cipressa 33,2, Diano Marina 33,1, Sanremo 31,6, Triora 31,4, Imperia 30,8 e Bajardo 30,5. Tutte sopra i 30 gradi le massime tranne: Col di Nava 28, Gouta 26,7, Verdeggia 26,1 e i 1.800 metri di Poggio Fearza con 21,8.

Secondo i meteorologi, l’episodio è stato determinato da un effetto favonico: le correnti settentrionali hanno bloccato le brezze marine, e l’aria, scavalcando Alpi e Appennini, si è riscaldata ulteriormente, impedendo il fisiologico calo termico notturno. Dopo un luglio nella media, l’ondata di calore è arrivata bruscamente, portando in pochi giorni le massime oltre i 35°C e notti tropicali — o addirittura “oltre tropicali” — con effetti pesanti sul comfort e rischi per la salute delle persone più fragili.

Le previsioni indicano che anche oggi e domani le condizioni resteranno simili: sole, possibili nubi pomeridiane sui rilievi e caldo intenso lungo la costa. Una leggera attenuazione è attesa dal 14 agosto, con qualche temporale sui rilievi, ma per un cambiamento più deciso bisognerà attendere la prossima settimana.