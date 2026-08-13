Prosegue il progetto "Bici in Comune" con un doppio appuntamento nell'Alta Valle Argentina

Prosegue il programma di appuntamenti di “Bici in Comune”, il progetto promosso dai Comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio insieme a Sport e Salute, ANCI e CNA per valorizzare l'entroterra ligure attraverso il cicloturismo.

Nel periodo di Ferragosto sono in programma due uscite guidate gratuite per scoprire le Alpi Liguri. La prima si terrà domenica 16 agosto con il percorso ad anello Molini – Drego – Molini (16 km e 750 metri di dislivello positivo, consigliato per MTB o E-MTB). La seconda uscita, più impegnativa e riservata agli atleti più allenati in E-MTB, è prevista per mercoledì 19 agosto lungo l'itinerario Saccarello – Fronte (41 km e 1.700 metri di dislivello positivo).

Entrambe le uscite prevedono il ritrovo alle ore 9:00 e il pranzo incluso per i partecipanti. Le escursioni si svolgeranno in sicurezza con la presenza di guide esperte e con la possibilità di usufruire di una delle 7 e-bike messe a disposizione dall'organizzazione previa prenotazione.

La partecipazione è del tutto gratuita ma richiede la prenotazione obbligatoria entro le ore 19:00 di due giorni prima dell'evento (venerdì 14 agosto per la prima tappa e lunedì 17 agosto per la seconda).