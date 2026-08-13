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Eventi | 13 agosto 2026, 11:10

Dolceacqua accoglie la “Notte del gusto sotto il castello”

Prodotti tipici, gastronomia e musica con la Band Perben nel rione Terra, mercoledì 26 agosto, dalle ore 19.00 fino alle 24.00

Dolceacqua accoglie la “Notte del gusto sotto il castello”

Fervono i preparativi a Dolceacqua per la “Notte del gusto sotto il castello”, l'evento enogastronomico organizzato dalla CIA Agricoltori Italiani di Imperia. 

La manifestazione è in programma per mercoledì 26 agosto, dalle ore 19:00 fino alle 24:00, nella cornice di piazza G. Mauro all'interno dello storico rione Terra. 

La serata proporrà un percorso dedicato ai piatti della tradizione e alle eccellenze agroalimentari del territorio, accompagnato dall'intrattenimento musicale dal vivo a cura della Band Perben.

Redazione

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