Dolceacqua accoglie la “Notte del gusto sotto il castello”

Fervono i preparativi a Dolceacqua per la “Notte del gusto sotto il castello”, l'evento enogastronomico organizzato dalla CIA Agricoltori Italiani di Imperia.
La manifestazione è in programma per mercoledì 26 agosto, dalle ore 19:00 fino alle 24:00, nella cornice di piazza G. Mauro all'interno dello storico rione Terra.
La serata proporrà un percorso dedicato ai piatti della tradizione e alle eccellenze agroalimentari del territorio, accompagnato dall'intrattenimento musicale dal vivo a cura della Band Perben.