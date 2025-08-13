Ponte sull’Argentina, “lavori in linea con il cronoprogramma”: obiettivo variante ad anello per settembre (Foto)

Procedono secondo i tempi stabiliti i lavori sul ponte sull’Argentina, tra Arma di Taggia e Riva Ligure. Tra poco meno di un mese la pista ciclopedonale verrà nuovamente chiusa per consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza idraulica, ma al tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, i due Comuni, Amaie Energia e tecnici emerge una linea chiara: arrivare al 1° settembre pronti con la variante ad anello, così da non interrompere la continuità del percorso tra le due località.

Il ponte, chiuso il 5 giugno scorso per l’avvio dei lavori, era stato riaperto il 27 giugno con l’obiettivo di garantire il passaggio durante la stagione estiva e ridurre i disagi a residenti e turisti. Una riapertura temporanea, valida fino alla fine di agosto, in attesa della ripresa a pieno regime del cantiere.

Nonostante agosto sia un mese in cui eventuali imprevisti potrebbero incidere sui tempi e qualche mugugno non manchi, il clima resta fiducioso. Le parti coinvolte confermano che, al momento, il cronoprogramma è rispettato e che le opere stanno avanzando come previsto. L’auspicio condiviso è che, alla ripresa dei lavori a settembre, la soluzione alternativa sia già pienamente operativa, garantendo a residenti e visitatori di continuare a spostarsi senza disagi significativi lungo la pista ciclopedonale.