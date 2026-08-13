Musica, food, mercatino e fuochi d'artificio: fiume di persone alla Notte Blu a Vallecrosia al Mare (Foto e video)

Musica live, street food, stand gastronomici, beer corner, il villaggio del gin, il mercatino e lo spettacolo dei fuochi d’artificio, a basso impatto acustico e sincronizzati musicalmente, animano il lungomare di Vallecrosia al Mare. Un fiume di persone ieri sera ha, infatti, partecipato alla Notte Blu 2026.

Cittadini e turisti hanno passeggiato sul lungomare tra gli stand del mercatino di hobbisti, antiquariato e artigianato, hanno potuto degustare il cibo preparato dai ristoratori della città, street food e piatti tipici locali, assaggiare birra e gin e ammirare lo spettacolo pirotecnico musicale. "Una grande novità caratterizza la Notte Blu di quest'anno: uno spettacolo di fuochi d’artificio, a basso impatto acustico, completamente sincronizzati con una straordinaria colonna sonora" - dice il sindaco Fabio Perri - "Abbiamo voluto pensare in particolare agli animali, alle persone più sensibili e soprattutto ai bambini, dimostrando che anche un grande evento può essere organizzato con attenzione e rispetto verso tutti. Ringrazio i cittadini, le persone dei comuni limitrofi e i turisti che sono venuti a Vallecrosia al Mare per la nostra meravigliosa manifestazione: la Notte Blu, una notte di festa, di musica, di food, di drink e di divertimento. Ho visto passeggiando sul lungomare tanti sorrisi e tanta gioia. Ciò ci gratifica perché significa che le nostre scelte, come amministrazione, stanno portando i frutti. Abbiamo raggiunto nei nostri eventi le oltre 35mila presenze. La nostra città si sta ringiovanendo, riqualificando, anche sotto il punto di vista del decoro e dell'immagine. Tanti sono gli investimenti che partiranno a settembre per dare sempre di più un'accoglienza degna e dignitosa. Noi vogliamo una città bella, vivace e verde".

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Protezione civile, della Croce Azzurra Misericordia e dei carabinieri. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Fabio Perri, la sua Amministrazione e i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo. "Il lungomare anche quest'anno è ricco di musica, luci, colori, spettacolo, gastronomia, mercatini e divertimento con la Notte Blu, che è l'appuntamento più atteso dell'estate" - afferma l’assessore alle manifestazioni Deborah Mognol - "Cinque band musicali, insieme ai dj, accompagnano il pubblico durante tutta la serata. A fare da cornice a tutta la manifestazione anche un ricco mercatino dedicato agli hobbisti, all’antiquariato e all’artigianato. Oltre al tradizionale Beer Corner, quest'anno vi è anche il Villaggio del Gin. Inoltre, vi sono street food e proposte gastronomiche del territorio. E' presente anche un gazebo dove il Civ si occupa della prevendita dei biglietti per l’edizione Halloween 2026 previsto il 31 ottobre nel nostro centro storico dopo il grande successo dell’anno scorso. Poi tutti con gli occhi rivolti al cielo per vivere lo spettacolo piromusicale che illuminerà il nostro mare. Abbiamo pensato alle persone più fragili e ai nostri amici a quattro zampe proponendo dei fuochi a basso impatto acustico sincronizzati musicalmente. Abbiamo messo tutti gli ingredienti necessari per fare passare una serata piacevole a tutti. Cerchiamo di valorizzare sempre di più eventi come questi perché li riteniamo molto importanti non solo per far vivere una serata piacevole ma anche per far conoscere il nostro territorio".