Birkin Tree, la musica irlandese conquista Vallebona: concerto gratuito in Piazza XX Settembre

Le atmosfere della tradizione musicale irlandese incontrano il fascino dell'entroterra ligure. Domenica 16 agosto, alle 21.15, Piazza XX Settembre a Vallebona ospiterà il concerto dei Birkin Tree, protagonisti dello spettacolo "Music & song from Ireland", inserito nel calendario della rassegna "Musica nei Castelli di Liguria". Un appuntamento dedicato alle sonorità della tradizione gaelica, tra antiche canzoni, ballate e i ritmi trascinanti di reel, jig e hornpipe. L'ingresso alla serata sarà gratuito, offrendo al pubblico la possibilità di assistere a un concerto di particolare spessore artistico in una delle piazze più suggestive del borgo.

A salire sul palco sarà quella che viene indicata come la più importante e longeva formazione italiana di musica irlandese, attiva da oltre quarant'anni e riconosciuta anche a livello internazionale. I Birkin Tree sono infatti l'unico gruppo italiano ad aver ottenuto un significativo successo di critica e pubblico anche in Irlanda, dove si sono esibiti in numerosi festival e appuntamenti dedicati alla musica tradizionale. Il loro percorso artistico si fonda sull'equilibrio tra il rispetto rigoroso della tradizione gaelica e un approccio esecutivo caratterizzato da grande virtuosismo. Una combinazione che ha permesso alla formazione di costruire negli anni una solida reputazione anche oltre i confini italiani.

Il concerto proporrà dunque un viaggio musicale attraverso le diverse anime della tradizione irlandese, alternando momenti più intimi a passaggi dal ritmo incalzante. Al centro dello spettacolo ci saranno gli strumenti e le tecniche esecutive tipiche della tradizione gaelica, affidati a musicisti che hanno maturato una profonda specializzazione nel genere. Il pubblico potrà così immergersi nelle atmosfere dell'Isola Verde senza lasciare Vallebona, attraverso un repertorio capace di unire il carattere popolare delle antiche melodie alla raffinatezza dell'esecuzione. Un appuntamento pensato per gli appassionati, ma anche per chi vuole scoprire una delle espressioni più riconoscibili della cultura musicale irlandese.

Nel corso della loro lunga attività, i Birkin Tree hanno collaborato con alcuni dei più importanti musicisti irlandesi, tra cui Martin Hayes, Derek Hickey, Murty Ryan, Aoife Ní Bhriain, Mick O'Brien, Tola Custy, Caitlinn Nic Gabhann e Ciaran O'Maonaigh. Un percorso internazionale che ha portato la formazione a esibirsi in oltre 2.200 concerti tra Italia, Irlanda, Europa e Canada. Numeri che raccontano una storia artistica iniziata più di quattro decenni fa e costruita attraverso una costante attività dal vivo. La serata di Vallebona rappresenterà quindi un'occasione per ascoltare una formazione che ha fatto della musica irlandese la propria cifra distintiva.

L'appuntamento è curato e organizzato dall'Associazione Culturale Corelli Musica, con il patrocinio e il supporto del Comune di Vallebona e con il sostegno della Regione Liguria. La cornice di Piazza XX Settembre contribuirà a rendere ancora più particolare una serata pensata per coniugare musica, tradizione e valorizzazione dei borghi dell'entroterra. L'inizio del concerto è fissato alle 21.15 di domenica 16 agosto. Per assistere allo spettacolo "Music & song from Ireland" dei Birkin Tree non sarà necessario acquistare un biglietto: l'ingresso è gratuito.