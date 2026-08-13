Bullismo, anime e doppiaggio: doppio appuntamento a Bordighera con Renato Novara

Bullismo, anime e nuovi progetti. Doppio appuntamento a Bordighera con il doppiatore Renato Novara. Venerdì 21 agosto Bordighera ospiterà incontri e approfondimenti con un ospite d’eccezione: il celebre doppiatore e voce italiana di alcuni dei personaggi più iconici del mondo dell'animazione.
L’associazione “La casa dei Nakama”, in collaborazione con Ranabo Bordighera e Mondadori Bookstore, promuove, infatti, una giornata dedicata ai giovani, al doppiaggio e all'impegno sociale che si articolerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere ragazzi, famiglie e appassionati: al mattino si terrà un incontro con la Scuola Estiva di Bordighera mentre al pomeriggio vi sarà un incontro con i fan presso il Mondadori Bookstore.
"Durante la mattinata, Renato Novara incontrerà i giovani partecipanti della scuola estiva locale per un momento di confronto sul tema del bullismo. Attraverso la voce e le storie dei celebri personaggi anime da lui interpretati, il doppiaggio diventerà uno strumento educativo e narrativo per sensibilizzare i più giovani sull'empatia, il rispetto reciproco e la gestione del disagio giovanile" - fanno sapere gli organizzatori - "Nel pomeriggio, l'appuntamento si sposterà al Mondadori Bookstore di Bordighera. Renato Novara incontrerà il pubblico e i fan. L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente la nuova associazione illustrandone gli obiettivi, la missione e i progetti futuri focalizzati sul supporto ai giovani. Inoltre, durante l'incontro verrà presentata la nuova linea di profumi realizzata dallo stesso Novara".