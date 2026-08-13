Bullismo, anime e doppiaggio: doppio appuntamento a Bordighera con Renato Novara

Bullismo, anime e nuovi progetti. Doppio appuntamento a Bordighera con il doppiatore Renato Novara. Venerdì 21 agosto Bordighera ospiterà incontri e approfondimenti con un ospite d’eccezione: il celebre doppiatore e voce italiana di alcuni dei personaggi più iconici del mondo dell'animazione.

L’associazione “La casa dei Nakama”, in collaborazione con Ranabo Bordighera e Mondadori Bookstore, promuove, infatti, una giornata dedicata ai giovani, al doppiaggio e all'impegno sociale che si articolerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere ragazzi, famiglie e appassionati: al mattino si terrà un incontro con la Scuola Estiva di Bordighera mentre al pomeriggio vi sarà un incontro con i fan presso il Mondadori Bookstore.