Ospedaletti, cinque eventi per Ferragosto: libri, dj set, live e ballo dal 13 al 16 agosto, tutti gratuiti in città

Musica, letteratura e serate danzanti accompagneranno residenti e turisti nel lungo weekend di Ferragosto. Il calendario predisposto dall'Amministrazione comunale propone cinque appuntamenti, tutti a ingresso libero, distribuiti tra il lungomare, Piazza IV Novembre, il Piazzale al Mare e l'Auditorium comunale di Pian D'Aschè. Si parte questa sera, giovedì 13 agosto, con la rassegna letteraria "E' tempo di Libri", che alle 21.30 porterà sul palco lo scrittore Orso Tosco, autore de "La malinconia del tartufo", pubblicato da Rizzoli. L'incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria Ubik di Sanremo, mentre l'allestimento scenico sarà curato da Divani&Divani.

Il programma proseguirà venerdì 14 agosto, con una doppia proposta musicale pensata per accompagnare l'attesa della notte di Ferragosto. Sul lungomare di via XX Settembre, spazio dalle 21.30 a "Aspettando Ferragosto", con la performance in consolle di Dj Tex. Alla stessa ora, in Piazza IV Novembre, sarà invece protagonista la musica dal vivo della band The Brilliant Tina Linetti's, impegnata nel suo "Souvenir d'Italie". Due appuntamenti contemporanei e di genere differente, per offrire al pubblico la possibilità di scegliere tra dj set e live e vivere una serata all'insegna della musica e dell'intrattenimento.

Sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, il cuore della festa si sposterà al Piazzale al Mare, dove dalle 21.30 è in programma lo show musicale della 7s8 Settesotto Party Band. Una serata dedicata al ballo e al divertimento, che potrà contare sull'ampio spazio a disposizione nella zona del Piazzale. Il calendario degli appuntamenti proseguirà poi anche domenica 16 agosto, sempre al Piazzale al Mare e sempre con inizio alle 21.30. A chiudere il lungo weekend sarà l'Orchestra Laura Fiori, protagonista di un'altra serata di musica dal vivo e ballo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

In occasione delle festività, il sindaco Cimiotti ha rivolto un messaggio ai residenti e ai numerosi turisti presenti in città, facendo anche il punto sull'andamento dell'estate. "Cari concittadini e turisti tutti! Siamo ormai arrivati al Ferragosto di questa calda estate 2026 e posso affermare che la stagione si sta svolgendo nel miglior modo possibile con la soddisfazione di tutti coloro che hanno deciso di trascorrere le loro vacanze nel nostro Paese e ai quali va il ringraziamento di tutta l'Amministrazione comunale", ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha quindi sottolineato la varietà del calendario estivo predisposto dall'Amministrazione, evidenziando come le iniziative abbiano cercato di coinvolgere pubblici diversi. "Siamo contenti di aver proposto un Calendario degli eventi estivi, tutti gratuiti tranne ovviamente le sagre, molto variegato che sinora sembra sia riuscito a soddisfare le richieste e le esigenze di tutti, famiglie con bambini, adulti, giovani e terza età", ha aggiunto Cimiotti. L'estate di Ospedaletti, dunque, non si fermerà con Ferragosto: sono già annunciati nuovi appuntamenti anche nella seconda parte della stagione, a partire da un evento particolarmente atteso.

Tra le iniziative già in calendario c'è infatti quella del 27 agosto, quando Ospedaletti ospiterà la finale regionale ligure di Miss Italia. Un appuntamento che andrà ad arricchire ulteriormente un'estate caratterizzata da numerose iniziative rivolte a residenti e visitatori. "A tutti i residenti e ai tanti turisti che ci dimostrano il loro gradimento per i loro soggiorni a Ospedaletti e che contribuiscono a creare un bel clima di serenità e amicizia, vogliamo porgere un caro saluto e un buon Ferragosto da parte del Sindaco e di tutta l'Amministrazione", ha concluso il primo cittadino.