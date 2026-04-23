Torna il concorso “Vinci un soggiorno in Riviera dei Fiori”: in palio tre voucher da 250 euro

Dopo il successo dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 700 partecipanti da tutta Italia, torna il concorso “Vinci un soggiorno in Riviera dei Fiori”, promosso dalla DMO Riviera dei Fiori per valorizzare il territorio e incentivare il turismo.

In palio tre voucher da 250 euro ciascuno, utilizzabili nelle strutture ricettive della zona. Partecipare è semplice: basta inquadrare il QRCode diffuso online, sui social e durante fiere ed eventi di settore, inserire i propri dati e iscriversi alla mailing list ufficiale. L’iscrizione consente di prendere parte automaticamente alle tre estrazioni previste.

Le date da segnare sono:

12 luglio 2026 per chi partecipa entro il 30 giugno;

12 ottobre 2026 per chi partecipa entro il 30 settembre (e non è risultato vincitore alla prima estrazione);

12 febbraio 2027 per tutti gli iscritti entro il 31 gennaio 2027.

Chi si iscrive prima avrà maggiori possibilità di vincere, partecipando a più estrazioni.

Le operazioni di sorteggio si svolgeranno secondo quanto previsto dal regolamento depositato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza di funzionari incaricati dalla Camera di Commercio, tramite un sistema informatico certificato e non manomettibile, a garanzia della massima trasparenza.

Utilizzare il premio sarà altrettanto semplice: i vincitori potranno scegliere liberamente struttura e periodo del soggiorno, comunicandolo alla DMO, che provvederà a versare direttamente l’importo alla struttura selezionata. Restano a carico dei vincitori solo eventuali tasse di soggiorno.

Non solo concorso: tutti i partecipanti beneficeranno anche dell’iscrizione alla newsletter della Riviera dei Fiori, ricevendo aggiornamenti su eventi, attrazioni e offerte del territorio, oltre alla possibilità di inviare richieste e suggerimenti.

L’iniziativa sarà promossa sul sito ufficiale e sui canali social della DMO, ma anche durante eventi e fiere in tutta Italia. Inoltre, turisti e visitatori potranno partecipare direttamente in loco: nelle strutture ricettive e presso gli uffici IAT saranno disponibili materiali informativi con il QRCode per tentare la fortuna.