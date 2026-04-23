Montalto Carpasio celebra il 25 Aprile, giornata di memoria tra pace e libertà

Il Comune di Montalto Carpasio, insieme alle associazioni del territorio, organizza per il 25 aprile una giornata dedicata alla memoria e alla celebrazione della Liberazione.

Un appuntamento significativo per ricordare una data simbolo che ha restituito al Paese pace e libertà dopo gli anni bui del fascismo e della guerra. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione condivisa, particolarmente attuale in un contesto storico in cui i valori democratici e civili assumono un’importanza sempre più centrale.

L’amministrazione comunale sottolinea come sia fondamentale mantenere viva la memoria di quegli uomini e quelle donne che hanno sofferto e lottato durante il periodo fascista, contribuendo con il loro sacrificio alla costruzione di un’Italia libera e democratica.