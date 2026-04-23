Aromatica, l'Istituto Comprensivo di Diano Marina impegnato nel concorso di ricette

La 13ª edizione di "Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure" (8-10 maggio) trasformerà il centro pedonale di Diano Marina in un palcoscenico di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Tra le numerose iniziative in programma, tornano quelle realizzate in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Diano Marina, che con una serie di attività educative e promozionali - proposte e finanziate dal Settore Istruzione del Comune di Diano Marina - mira a valorizzare il patrimonio culinario e naturalistico del territorio.

Confermato anche per questa edizione l'appuntamento con il consueto concorso di ricette, iniziativa che ha visto le classi di tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo impegnate nella creazione di elaborati originali.

Una commissione di esperti si riunirà per selezionare le migliori creazioni. Fanno parte della giuria Valerio Rebagliati, chef della Camst (ditta incaricata del servizio di refezione scolastica) e lo chef Livio Revello, la cui preziosa collaborazione è stata confermata anche per questa edizione. La commissione sarà inoltre arricchita dalla presenza di un referente del Comune, un rappresentante di Gestioni Municipali e un incaricato dell'Istituto Comprensivo.

Le classi vincitrici saranno celebrate sabato 9 maggio, giornata in cui lo chef Revello, affiancato dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia realizzerà sul palco di Aromatica una delle ricette premiate. La cerimonia di premiazione vedrà la consegna, da parte di GM, di buoni per l'acquisto di prodotti da giardinaggio, destinati all'abbellimento degli orti scolastici, e di cassettine di piante aromatiche. Un ulteriore riconoscimento verrà dalla Camst, che inserirà una delle preparazioni proposte nel menù scolastico del 14 maggio, assegnando un premio speciale alla classe ideatrice. L'Istituto Comprensivo di Diano Marina sarà inoltre presente ad Aromatica con un proprio stand sabato 9 maggio.

Un'importante novità di questa edizione sarà la pubblicazione del volume "Aromatica a scuola: Ricettario" che raccoglierà le migliori ricette delle ultime due edizioni del concorso, offrendo una testimonianza tangibile della creatività e dell'impegno degli studenti. Il ricettario sarà presentato ufficialmente durante la manifestazione.

L’impegno dell'Istituto Comprensivo si estende anche alla didattica ambientale. Oggi l'agrotecnico Davide Fabbri di GM terrà un ciclo di lezioni presso la Scuola primaria Manzoni di Diano Marina, coinvolgendo le classi 3ª, 4ª e 5ª sul tema degli insetti amici del giardino e dell'orto. A completare il programma educativo, sono previste uscite didattiche sul territorio, curate da una guida ambientale, dedicate alla conoscenza delle piante spontanee. Queste uscite, riservate alle classi della scuola primaria Manzoni, si svolgeranno venerdì 8 e giovedì 14 maggio.

"Il coinvolgimento delle scuole in Aromatica rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità - dichiara Sabrina Messico, Assessore ai Servizi Sociali, Scuola e Cultura del Comune di Diano Marina -. Attraverso queste iniziative, non solo educhiamo i nostri ragazzi al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche locali, ma promuoviamo anche l'inclusione sociale e la partecipazione attiva. Il nuovo ricettario e le attività didattiche sono la dimostrazione di come la scuola possa essere un vero e proprio volano culturale per tutta la città".

Ad Aromatica, oltre all'Istituto Comprensivo di Diano Marina e all'Istituto Alberghiero di Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia, sarà presente anche il Polo Tecnologico di Imperia.